Blush in stick: come si applica correttamente

Immancabile del make-up, il fard regala un incarnato radioso con effetto bonne mine immediato e nella sua versione blush in stick permette un trucco modulabile, impalpabile, facile da applicare e a lunga tenuta. Tra le possibilità, dunque, non solo blush in polvere e blush in crema, ma anche versioni in un formato comodo da portare sempre con sé per facili e veloci ritocchi, da scegliere in versione mat o glow, a seconda dei risultati che si vogliono ottenere.

La soluzione in stick è perfetta anche da portare in borsetta, la confezione è poco più grande di rossetto, ed è praticissimo per effettuare un ritocco (anche perché si può stendere con le mani). È ideale da usare sulla pelle secca e per l’estate.

Blush in stick, come si usa

Il blush in stick si può applicare direttamente sul viso.

Una volta passata la dose di prodotto desiderata sulle parti interessate, si sfuma con le dita con movimenti circolari.

Se si vuole ottenete una luminosità extra , si può applicare un illuminante sopra la tonalità di fard prescelta.

Scaldando il prodotto sul dorso della mano con le dita, prima di picchiettarlo sulla pelle, si ottiene una lucentezza delicata.

Per affinare i lineamenti, basta applicare il blush al centro della guancia e sfumare verso le tempie, preferibilmente in una tonalità scura.

Se si vogliono addolcire i tratti, il blush va applicato sulla parte superiore degli zigomi.

Per illuminare e ridisegnare delicatamente i volumi, si consiglia di utilizzare una tonalità luminosa sulle zone convesse del viso.

Un risultato ottimale è garantito sorridendo davanti allo specchio e applicare il colore sulla zona sporgente dello zigomo.

Si può applicare anche con il pennello in setola e si stende energicamente con movimenti circolari dall'interno verso l'esterno.

Si applica anche sul ponte del naso per ottenere un effetto di pelle naturalmente abbronzata dal sole.

I migliori blush in stick

Chanel Les Beiges

Bush dal risultato luminoso e vellutato, ideale per scolpire i tratti e ravvivare l’aspetto radioso e naturale con un tocco di colore sugli zigomi. La texture setosa dall’effetto seconda pelle dona una sensazione evanescente e cipriata al tatto. Ricco di estratti di cotone e rosa e di cera d’api, per una consistenza fondente e una sensazione di massimo confort. È uno dei prodotti must have dell’estate.

Tonalità: disponibile in 4 nuance

Prezzo consigliato: 44 euro Acquista ora

Fenty Beauty Skinstick

Stick a lunga tenuta. Il finish mat è perfetto per nascondere, correggere e segnare i contorni del viso; lo shimmer serve a illuminare, accentuare ed esaltare i tratti del volto.

Tonalità: disponibile in 15 nuance

Prezzo consigliato: 25 euro Acquista ora

Pixi On-The Glow Blush in stick

Formulato con ginseng, aloe vera e una miscela unica di estratti di frutta, questo balsamo colorato porta un tocco di colore naturale mentre idrata la pelle. Contiene vitamina ricca di benefici antiossidanti. Senza parabeni.

Tonalità: disponibile in 3 nuance

Prezzo consigliato: 24 euro Acquista ora

Sisley Phyto-Blush Twist

Colorato come un blush in crema, soffice come un blush in polvere. La formula in crema diventa polvere una volta applicata, combinando tutti i vantaggi: il finish vellutato e levigante, tipico della polvere, nella texture a lunga tenuta della crema. Non comedogeno, arricchito con oli di camelia e karité, preserva l’idratazione cutanea.

Tonalità: disponibile in 6 nuance

Prezzo consigliato: 55 euro Acquista ora

Nars Stick Multiple

Stick multiuso per gli occhi, le guance, le labbra e il corpo, che regala volume e luce alla pelle, per un finish naturale e trasparente. La texture è cremosa e il colore trasparente: si fonde facilmente sulla pelle per creare zone di luce e definire o mettere in risalto il volto, su qualunque tonalità di pelle. La formula crema-polvere dai molteplici benefici consente di usare il prodotto da solo, sul fondotinta o sulla cipria. Senza oli, né profumo.

Tonalità: disponibile in 4 nuance

Prezzo consigliato: 43 euro Acquista ora