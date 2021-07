Borse sotto gli occhi addio: cause, rimedi e prodotti per trattarle

Per eliminare le borse sotto gli occhi in modo definitivo bisogna conoscere la causa della loro comparsa. Non sempre è facile e benché esistano rimedi di ogni genere, da quelli naturali a trattamenti medici mirati come la carbossiterapia, spesso questo inestetismo è difficile da combattere.

La radice del problema legato alla comparsa delle borse sotto gli occhi può dipendere da cause differenti: da uno stile di vita sregolato a un’alimentazione sbagliata, dalla mancanza di sonno alla predisposizione genetica. Quindi, l’unica soluzione è intervenire riconoscendo l’origine del problema.

Borse sotto gli occhi: le cause

Le borse sotto gli occhi raramente sono il sintomo di una patologia grave ma per scongiurare ogni evenienza è bene verificare la propria personale situazione con un medico in modo da escludere possibili cause organiche come una congiuntivite, la pressione alta o vari problemi.

Mentre, tra le cause più comuni dell’insorgenza delle borse sotto gli occhi ci sono:

l’invecchiamento cutaneo (la principale causa della formazione delle borse sotto gli occhi);

la predisposizione genetica;

l’alimentazione non corretta;

l’eccessiva esposizione al sole;

le allergie e lo smog;

il fumo di sigaretta e l’alcool;

la mancanza di sonno e lo stress eccessivo;

la dermatite atopica (eczema) e la dermatite da contatto;

la febbre da fieno (rinite allergica);

le irregolarità del pigmento della pelle;

lo strofinarsi o grattarsi spesso gli occhi.

Come si manifestano le borse sotto gli occhi?

Le borse si manifestano con segni caratteristici tipici di un gonfiore simile a quello di un edema ovvero accumulo di liquidi sotto la pelle e di perdita di tono della pelle stessa. Solitamente sono più evidenti di mattina a causa del ristagno di liquidi accumulato durante la notte.

La comparsa delle borse sotto gli occhi, spesso, viene associata all’accumulo nella stessa area di pigmenti scuri, come la melanina, che si manifestano nella forma più comune delle occhiaie o degli occhi cerchiati.

Borse sotto gli occhi: come prevenirle

Una buona idratazione e l’applicazione costante di sieri specifici e patch occhi possono prevenire la comparsa di borse sotto gli occhi perché mantengono l’area intorno agli occhi sempre ben idratata, compatta e tonica.

Le creme contorno occhi antirughe vanno sempre applicate con delicatezza nella zona perioculare, evitando qualsiasi tipo di sfregamento. Usarle è, certamente, un’abitudine da adottare mattina e sera per tenere a bada il gonfiore causato dall’enestetismo.

Inoltre, condurre una vita sana e un’alimentazione corretta, ricca di frutta e verdura, e bere almeno 1 litro di acqua al giorno è indispensabile per scongiurarne la ricomparsa nel tempo. Sarebbe bene seguire anche questi consigli:

riposare almeno 8 ore;

usare un cuscino di qualche centimetro più alto che tenga sollevata la testa;

non abusare di bevande alcoliche;

evitare il fumo;

fare esercizio fisico in un ambiente privo di smog e possibilmente all’aria aperta.

In caso di borse sotto gli occhi difficili da curare è consigliato rivolgersi a uno specialista il quale consiglierà di effettuare degli esami del sangue per individuare la presenza di possibili forme infettive, di uno squilibrio ormonale o di un problema legato a una ridotta funzionalità di reni e fegato.

I rimedi alle borse sotto gli occhi

Prima di arrivare a soluzioni estreme di tipo medico, per eliminare le borse sotto gli occhi si possono provare alcuni rimedi naturali.

La prima cosa da fare è applicare impacchi freddi sugli occhi. Le soluzioni sono molteplici:

applicate un asciugamano bagnato di acqua fredda sulla parte degli occhi interessata per alcuni minuti, premendo leggermente;

bagnato di sulla parte degli occhi interessata per alcuni minuti, premendo leggermente; per sgonfiare le occhiaie si possono passare, intorno agli occhi, dei cubetti di ghiaccio fatti con acqua di rose ;

fatti con ; fate degli impacchi con il tè. Per realizzarli, fate infondere due filtri di tè in acqua calda per 5 minuti. Dopodiché imbevete un dischetto di cotone nell’infuso e applicatelo sulla pelle degli occhi per 5 minuti. I filtri di camomilla hanno un’azione disinfiammante, il tè verde è utile per tonificare, mentre il tè nero stimola la circolazione;

in acqua calda per 5 minuti. Dopodiché imbevete un dischetto di cotone nell’infuso e applicatelo sulla pelle degli occhi per 5 minuti. I filtri di camomilla hanno un’azione disinfiammante, il tè verde è utile per tonificare, mentre il tè nero stimola la circolazione; utilizzate gli albumi d’uovo : mescolateli un albume d’uovo in una ciotola e, con l’aiuto di un pennello, spargete l’albume sull’area interessata e attendete che secchi. In ultimo, eliminate con acqua tiepida;

: mescolateli un albume d’uovo in una ciotola e, con l’aiuto di un pennello, spargete l’albume sull’area interessata e attendete che secchi. In ultimo, eliminate con acqua tiepida; applicate due fettine di cetriolo sugli occhi e lasciate agire per almeno 10 minuti. La vitamina C e il silicio, naturalmente contenuti nel cetriolo, apporteranno una sensazione di freschezza immediata ed elimineranno le borse sotto gli occhi. Per un risultato ancora più soddisfacente lasciate raffreddare il cetriolo in frigo prima di utilizzarlo.

Per minimizzare ulteriormente il problema delle borse sotto gli occhi utilizzate il make-up con prodotti cosmetici pensati proprio per queste esigenze. È il caso del correttore o concealer, da usare nella zona del contorno occhi per rendere la pelle più levigata e coprire eventuali discromie.

Borse sotto gli occhi: 5 prodotti da acquistare

Di seguito, abbiamo selezionato alcuni tra i migliori prodotti da poter acquistare online per eliminare o prevenire l’insorgenza delle borse e delle occhiaie per un viso radioso e levigato.

1. The Inkey List – Siero alla Caffeina Occhi

Un siero per il contorno occhi antiossidante e antinfiammatorio, contenente un derivato dal caffè. Contribuisce ad attenuare le borse e le occhiaie, nonché a prevenire i danni cutanei provocati dai radicali liberi, che possono accentuare le occhiaie e le borse sotto gli occhi.

Prezzo consigliato 10,50 euro Acquista ora

2. Mario Badescu – Crema Contorno Occhi Acido Ialuronico

la crema contorno occhi all’acido ialuronico nutre la pelle del contorno occhi e attenua la visibilità dei segni d’espressione comprese le borse e le occhiaie. Dal potere levigante, questa crema agisce in profondità regalando immediata freschezza.

Prezzo consigliato 21,00 euro Acquista ora

3. IT Cosmetics – Fiducia in una crema per gli occhi

Super delicata sulla pelle delicata del contorno occhi, la crema occhi contrasta i segni della fatica con una generosa dose di idratazione e di ingredienti ad alte prestazioni. Un complesso di ceramide ricco di lipidi e squalane blocca l’umidità vitale con una barriera non permeabile, eliminando immediatamente la secchezza.

Prezzo consigliato 36,95 euro – Acquista ora

4. Lancôme – Advanced Génifique Eye and Lash Serum – Light Pearl

Questo prezioso siero offre una texture rinfrescante ed è dotato di un applicatore massaggiante flessibile per un trattamento a 360 gradi. Il concentrato illuminante idrata attenuando le linee sottili, le rughe e i segni della stanchezza. Inoltre, riduce le borse e le occhiaie, per uno sguardo naturalmente carico di energia.

Prezzo consigliato 50,95 euro Acquista ora

5. BIOEFFECT EGF – Eye Serum

Il siero per gli occhi di BIOEFFECT è un trattamento anti-age per gli occhi potente che mira ai segni dell’invecchiamento e dell’affaticamento. Utilizzando una replica vegetale dell’EGF – una proteina umana naturale – , il siero, simile a un gel, riduce efficacemente l’aspetto di linee d’espressione, rughe e borse, mentre rassoda e illumina visibilmente la pelle.

Prezzo consigliato 62,45 euro Acquista ora