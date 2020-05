Concealer: tutti gli usi e le marche migliori

Occhiaie, macchie, brufoli: ogni concealer – o correttore – ha il compito di correggere un difetto o minimizzare un inestetismo della pelle. Le diverse parti del viso necessitano di trattamenti e performance diverse, e dunque di correttori con formule diverse. I correttori sono essenziali per un buon make-up, sia che si desideri uno stile glamour o un effetto “acqua e sapone”. Nel mercato ne esistono di diverse consistenze, tonalità, marche e prezzi. Per questo è importante sapere bene cos’è e come si usa, anche con l’aiuto di un pennello creato appositamente.

Concealer: cos’è e significato

Esistono diversi tipi di concealer, che differiscono in base alla consistenza (possono essere compatti, in crema o fluidi) e in base al colore (verde, arancione, lilla, ecc.).

I correttori in stick hanno una consistenza densa e forniscono la massima copertura. Sono ideali per pelli giovani e idratate. Tuttavia, in una pelle con rughe, c’è il rischio che il prodotto si accumuli nelle pieghe della pelle. Questo inconveniente può verificarsi con correttori cremosi molto spessi.

Ci sono correttori cremosi con consistenze ultraleggere che offrono un’ottima copertura, senza lasciare residui nelle rughe e nelle linee d’espressione. Sono raccomandati per pelli mature e per neutralizzare le imperfezioni profonde.

I correttori liquidi forniscono una copertura media e possono essere applicati rapidamente perché sono facili da estendere. Offrono freschezza alle pelli mature e sono l’opzione migliore se le imperfezioni che vuoi coprire non sono molto evidenti. In generale, i correttori in stick sono raccomandati per pelli grasse e oleose e quelli liquidi o cremosi per pelli secche.

Come si usa

Prima di stendere il concealer, è fondamentale preparare una buona base viso , applicando prima un leggero strato di primer e poi un fondotinta della tonalità più simile a quella della pelle per uniformare bene l’incarnato.

, si deve lavorare sulle zone interessate con un correttore apposito. Per assicurare una finitura perfetta , il correttore deve essere steso con un pennello piatto oppure uno sfumino, applicando dei piccoli punti di colore sia sulla parte superiore che inferiore dell’occhio. In seguito, si picchietta il prodotto dall’interno verso l’esterno per consentirgli di aderire perfettamente all’epidermide.

le estremità della zona trattata senza esagerare, in modo da evitare bruschi stacchi di colore con il resto del viso preservando la copertura del prodotto. Coperte adeguatamente le occhiaie e gli altri eventuali inestetismi, va usata una cipria fissante in polvere per assicurare la lunga tenuta del make-up.

Concealer occhi

Per coprire le occhiaie in modo efficace è indispensabile l’utilizzo del concealer, da scegliere non solo in base alla tonalità ma anche della sua texture. La copertura ottimale dipende anche dal tipo di pelle sulla quale si va ad applicare il prodotto.

Per le donne mature è infatti consigliata la scelta di un correttore anti-età che, studiato appositamente per aderire a pelli segnate da piccole rughe, garantirà una copertura perfetta di ogni inestetismo, facendo apparire il volto immediatamente più giovane, uniforme e riposato.

Per le pelli più giovani è invece indicato il correttore stick, in quanto la sua consistenza più pastosa andrà a coprire perfettamente ogni tipo di inestetismo, senza però andare a sottolineare eventuali rughe.

Pennello concealer a cosa serve

Il pennello concealer è l’ideale per raccogliere e spalmare i correttori in crema siano essi in stick, in jar o in cialda.

I pennelli da correttore piatti sono l’ideale per applicare il correttore nella zona delle occhiaie e quindi procedere al picchiettatura con i polpastrelli per fondere il prodotto con la grana della pelle.

sono l’ideale per applicare il correttore nella zona delle occhiaie e quindi procedere al picchiettatura con i polpastrelli per fondere il prodotto con la grana della pelle. I pennelli da correttore a sezione tonda sono invece pensati per sfumare il correttore con il fondotinta sottostante e vanno utilizzati con movimenti leggeri e circolari.

Concealer Kiko

Colour Correct Concealer Palette : 5 correttori cromatici per mimetizzare l’aspetto delle imperfezioni ed esaltare il colorito attraverso 5 risultati specifici, neutralizzare le occhiaie visibili degli incarnati più chiari e mimetizza le macchie brune; illuminare gli incarnati spenti e corregge otticamente gli incarnati giallastri; neutralizzare cromaticamente le occhiaie visibili sulle carnagioni da olivastre a scure; attenuare la visibilità di couperose e discromie rossastre; creare punti luce su zigomi, centro della fronte e del mento, dorso del naso, arcata sopraccigliare, arco di Cupido e nell’angolo interno dell’occhio.

Prezzo consigliato: 13,99 euro

Universal Stick Concealer : Correttore cremoso in stick dall’effetto soft focus . La formula è arricchita con oli emollienti per regalare delicatezza alla pelle e microsfere che riflettono la luce per mimetizzare otticamente le imperfezioni. La texture è cremosa. Il finish è naturale per un delicato effetto “seconda pelle”. La copertura è modulabile da media a elevata. Grazie al pratico formato in stick, il prodotto si dosa e si sfuma con estrema facilità.

Prezzo consigliato: 4,98 euro

Full Coverage 2-In-1 Foundation & Concealer: innovativa formula a doppia azione agisce sulla pelle nascondendo e minimizzando tutte le imperfezioni (occhiaie, discromie, piccole rughe…) e lasciando sul viso un velo ad effetto seconda pelle dal finish mat satinato, ideale come base per ogni tipo di makeup. La pelle rimane perfezionata e levigata tutto il giorno. La texture cremosa e iper-fluida dona una sensazione di comfort in applicazione, assicurando un’estrema facilità di stesura e un’ottima sfumabilità.

Prezzo consigliato: 18,99 euro

Concealer Essence

Camouflage+ healthy glow concealer : contiene pigmenti che riflettono la luce. La Vitamina E e la provitamina B5 permettono al contorno occhi di avere uno sguardo più riposato, un aspetto naturale e una brillantezza splendente. Il correttore è resistente all’acqua e a lunga durata .

Prezzo consigliato: 3,60 euro

Coverstick : copre rapidamente piccole imperfezioni, rossori e impurità della pelle . Arricchito con bisabololo, allantoina e farnesolo per lenire la pelle stressata.

Prezzo consigliato: 2,90 euro

Stay all day concealer: correttore a lunga durata, grazie ai pigmenti che riflettono la luce, è un vero mago contro le imperfezioni: niente più occhiaie, arrossamenti e imperfezioni – per un look fresco e radioso. Grazie alla texture cremosa e delicata si stende facilmente rendendo l’incarnato omogeneo fino a 16 ore.

Prezzo consigliato: 3,90 euro

Concealer Mac

Studio Fix 24-Hour Smooth Wear Concealer : fluido leggero che fornisce una copertura perfetta, minimizza l’aspetto di imperfezioni visibili e si indossa confortevolmente tutto il giorno. La formula resiste fino a 24 ore, garantendo una coprenza modulabile , da media a totale. La pelle appare più levigata e omogenea. L’applicatore con la punta in spugna rende facile stendere il prodotto con precisione e su aree strategiche. Prezzo consigliato: 20,50 euro

Studio Waterweight Concealer : formula ultra fluida con una copertura a lunga tenuta e un finish dall’effetto naturale . Non solo idrata e copre le imperfezioni, ma aiuta anche nel ridurre le apparenze delle occhiaie, dei punti neri e delle macchie. Tenuta a lunga durata, 8 ore. Fornisce idratazione immediata. Riduce le occhiaie, i punti neri e le macchie. Non si rovina e fornisce un colore a lunga durata. Non si agglomera. Prezzo consigliato: 22,50 euro

Mineralize Concealer: cremoso correttore facile da applicare arricchito da minerali ed ingredienti naturali. Copre le imperfezioni e non secca la pelle. A lunga tenuta, offre una copertura media con un finish luminoso e naturale. Fornisce idratazione istantanea e a lungo termine. A lunga durata, 8 ore. Minimizza linee e rughe. Non si incunea, 8 ore. Non crea rigonfiamenti, 8 ore. Non crea striature, 8 ore. Fornisce un colore stay-true, 8 ore. Per tutti i tipi di pelle. Prezzo consigliato: 24 euro

Touche Éclat di YSL

Cattura la luce, cancellando i segni di stanchezza e le imperfezioni. In un solo click, questa emulsione idratante e ultra-fluida elimina le ombre dai lati del naso, agli angoli della bocca, la cavità del mento e rughe d’espressione. Illumina la zona occhi, per uno sguardo riposato e radioso. Può essere applicato anche sul contorno labbra per creare labbra più piene, o sui lati del naso per dare al vostro viso un tocco di luminosità.

Prezzo consigliato: 38,90 euro Acquista ora