Creme contorno occhi: le più efficaci antirughe

Le creme contorno occhi sono le migliori alleate per combattere l’invecchiamento cutaneo, ma quali sono le più efficaci antirughe? Come per ogni prodotto beauty, anche in questo caso abbiamo delle opzioni mirate.

Il contorno occhi è una parte del viso molto soggetta a questi inestetismi, in quanto delicata e bisognosa di una giusta idratazione e protezione. Occhiaie, borse, e zampe di gallina sono altri nemici che possono essere debellati con la giusta crema idratante abbinata a una anti età. Oggi molte aziende uniscono le due azioni in un solo prodotto.

La pelle in questo punto è quattro volte più sottile, per questo è soggetta a un più rapido cambiamento. Le rughe possono essere causate da motivi diversi: dal fenomeno biologico ineluttabile dell’invecchiamento della pelle ai movimenti della mimica facciale, dagli agenti atmosferici all’uso eccessivo di make-up, o di prodotti sbagliati per la detersione del viso.

Per questo una crema efficace può limitare, e in alcuni casi prevenire, la nascita di nuove rughe. Non solo, ridona luminosità al vostro sguardo. Non c’è un’età minima nella quale iniziare a prendersi cura della nostra pelle. Solitamente un trattamento antirughe per il contorno occhi può essere indicato a partire dai 28-30 anni.

La beauty routine quotidiana per il contorno occhi

Il trattamento deve essere quotidiano, non rinunciate mai a ritagliarvi del tempo, preferibilmente mattina e sera, per prendervi cura della vostra pelle. La pulizia del viso, quando parliamo di anti aging, è sì necessaria, ma non può essere sostitutiva di una buona idratazione con una crema antirughe.

I segni del tempo hanno bisogno una routine delicata e attenta, indipendentemente dal tipo di pelle (normale, grassa, secca o mista). È sconsigliato usare dei dischetti di cotone, meglio picchiettare il contorno occhi con la punta dell’anulare, per far penetrare il prodotto con delicatezza.

Utilizzate solo creme o sieri, specificatamente anti età, poiché in questo caso un olio, una maschera o un tonico non porteranno i risultati sperati. Gli antiossidanti non solo arrestano la nascita di nuove rughe, ma distendono la pelle donandole un aspetto più rilassato.

Contorno occhi antirughe, le creme migliori

Vediamo insieme le migliori creme idratanti e anti età per la zona del contorno occhi.

Shiseido Concentrate

Questa crema combatte le così dette eye wrinkles, le rughe degli occhi e i segni d’espressione. Agisce con un’azione levigante rendendo meno evidenti anche le rughe più profonde. Va applicata mattina e sera con movimenti circolari. Prezzo consigliato: 60,50 euro Acquista ora

Charlotte Tilbury Magic Eye Rescue

Grazie alle molecole di retinolo a lento rilascio riduce la visibilità delle rughe, attraverso la stimolazione del processo di ringiovanimento delle cellule cutanee. Contiene estratti di alghe rosse, molto usate dalle aziende beauty come base per creme anti age. Prezzo consigliato: 56,50 euro. Acquista ora

MÁDARA Time Miracle

Una crema giorno, di facile applicazione grazie al beccuccio, che dona distensione e luminosità alla pelle. Offre protezione dai radicali liberi, idratando e nutrendo il contorno occhi. Prezzo consigliato: 39,95 euro. Acquista ora

StriVectin concentrato anti-rughe

Passiamo a un siero specifico per la zona degli occhi che combatte principalmente i segni quotidiani della stanchezza. Agisce contro la disidratazione, le zampe di gallina, attenua le occhiaie e le borse. Prezzo consigliato: 65,95 euro. Acquista ora

Lancôme Rénergie Multi-Lift

Una perfetta cura per la pelle, non solo attenua rughe e segni della stanchezza, schiarisce anche le macchie scure intorno agli occhi e rassoda il viso. È consigliabile ripetere l’applicazione tre volte al giorno per risultati rapidi e efficaci. Prezzo consigliato: 55,95 euro. Acquista ora