Brad Pitt: gli auguri di Geena Davis in vista degli Oscar 2020

Geena Davis, amica di lunga data di Brad Pitt, gli augura di vincere l’ambita statuetta agli Oscar 2020 il prossimo 10 febbraio. A solo una settimana dalla premiazione l’attrice ha rilasciato a Hollywood Life delle dichiarazioni esclusive riguardo l’amico di sempre. Geena Davis e Brad Pitt hanno recitato insieme nel 1991 nel film cult Thelma & Louise. L’attore è candidato come Miglior Attore non Protagonista per C’era una volta a…Hollywood.

“Gli auguro davvero il meglio. Sono così eccitata dell’attenzione che sta ricevendo, adoro il film e la sua interpretazione” esordisce l’attrice, che è una delle amiche più care di Pitt.

“Brad è davvero un uomo fantastico, lo è sempre stato“.

Ricordando il suo primo provino per il film girato insieme e diretto da Ridley Scott, la Davis aggiunge: “Vi dirò. Quando fece il provino rimasi davvero colpita. Già allora aveva l’alone da star e un tale carisma, fu incredibile“.

Un’amicizia che dura da quasi trent’anni quella che lega i due attori. “Ci siamo rivisti la scorsa settimana, ci capita di incontrarci a eventi e feste. Siamo ancora molto legati ma vivendo su coste opposte non è sempre facile. L’ultima volta ci siamo rivisti Thelma & Louise, è stato divertente. Amiamo il film. Ne siamo molto orgogliosi“. Con loro nella pellicola l’altra protagonista, Susan Sarandon. Proprio due giorni fa le due interpreti femminili sono state premiate con il Women in Motion Awards.

L’attrice ha poi smentito la voce di possibili reboot o sequel. “No. Assolutamente no. Non c’è nulla in lavorazione e mai ci sarà. Il film è perfetto così, nessuno interpreterà più quei ruoli.”