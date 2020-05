Brad Pitt invia un messaggio ai laureandi dell’Università del Missouri

Brad Pitt in quarantena sta cogliendo l’occasione per divertirsi in piccoli cammei che, ovviamente, fanno impazzire i suoi fan diventando virali in men che non si dica.

Dopo essersi cimentato nelle previsioni del tempo per la serie Some Good News di John Krasinski e aver interpretato il professor Anthony Fauci in apertura di un episodio del Saturday Night Live, la star hollywoodiana è tornata a fare colpo con un video messaggio ai laureandi dell’Università del Missouri.

L’attore è cresciuto a Springfield, la città in cui ha sede l’istituto, ed ha anche frequentato l’università abbandonando purtroppo il corso di studi a due esami dalla laurea in giornalismo. Per questo motivo Brad è rimasto molto legato a quei luoghi ed ha risposto con entusiasmo alla richiesta di una professoressa dell’ateneo.

Il video, introdotto dal rettore Clif Smart insieme alla mascotte Boomer the Bear, è indirizzato agli studenti della classe 2020 costretti a celebrare il giorno della laurea dalle proprie case per via delle norme di sicurezza anticoronavirus.

We have one more surprise for our #BearGrads: A special message from one of Springfield's own.



Le parole di Pitt sono di piene di orgoglio per i ragazzi alle prese con un momento importante in questo periodo di emergenza: “Ciao a tutti. Sono Brad e vi parlo dalla quarantena con un grido di incitamento alla classe di laurea della Missouri State University. Sì, deve essere molto strano farlo in questi tempi difficili, ma sappiate che stiamo facendo il tifo per voi. Scommettiamo su di voi per rendere questo mondo un posto migliore. E vi auguriamo tutto il meglio per le vostre attività future. E quindi: ci siete riusciti. Ce l‘avete fatta. Godetevi questo momento. Complimenti di nuovo e pensate in grande“.