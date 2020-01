Brad Pitt e Jennifer Aniston: le foto del bacio e dell’abbraccio

Brad Pitt e Jennifer Aniston tornano a fare sognare i loro fan in occasione degli Sag Awards 2020. Durante la cerimonia che domenica sera a Los Angeles ha premiato le migliori interpretazioni dei membri del sindacato degli attori, i due sono apparsi più complici che mai tanto da far letteralmente scalpitare il mondo del gossip.

Il primo a essere premiato è stato Pitt per la sua interpretazione in C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino. Sul palco l’attore ha voluto scherzare sul suo ruolo nel film lasciandosi andare a dichiarazioni ironiche: “Siamo onesti, è stata una parte difficile. Il tipo che si alza, si toglie la maglietta e non va d’accordo con sua moglie“. Durante il discorso la Aniston, seduta in platea, è apparsa emozionata ed orgogliosa dell’ex marito tanto da lasciarsi andare a un lungo applauso.

Quando è toccato a lei il ritiro del premio per la partecipazione a The Morning Show, Brad è invece scomparso dalla platea ma è stato intercettato subito dopo dietro le quinte che ascoltava e guardava con orgoglio l’ex moglie dallo schermo. A termine delle premiazioni, i due si sono finalmente trovati faccia a faccia per congratularsi a vicenda.

L’incontro è stato dolcissimo e i fotografi non potevano che immortalare un momento così idilliaco tra sguardi d’intesa, sorrisi affettuosi e reciproci complimenti. Dopo un abbraccio ed un bacio amichevole, si vede Brad che addirittura afferra la mano di Jen quasi per trattenerla e non farla andare via.

Un riavvicinamento del genere non si era mai visto ed i fan di tutto il mondo già stanno sognando un ritorno di fiamma. In verità si sa che le due star hollywoodiane hanno mantenuto un buon rapporto di amicizia dopo la fine del matrimonio, ma c’è da dire che questa è la prima volta che si mostrano così affettuosi in pubblico. Qualcosa bolle in pentola?