Brad Pitt: soffro di prosopagnosia, non ricordo i volti della gente

Brad Pitt ha dichiarato di soffrire di un deficit neurologico chiamato prosopagnosia, per il quale non ricorda i volti della gente. La prosopagnosia è classificata come un deficit acquisito o congenito del sistema nervoso. Questo disturbo gli impedisce di ricordare i tratti dei volti della gente che incontra in giro o che lavora con lui. Il sistema nervoso riesce a riconoscere le parti fisiche del volto, ma non le associa al nome della persona. L’attore aveva dichiarato di soffrire di questa patologia già nel 2013 durante un intervista rilasciata al magazine statunitense Esquire. Per il divo di Hollywood questa situazione è molto frustrante.

“Sembra che io me la tiri, che snobbi le persone, ma non è così.” Esordisce nell’intervista del 2013 rilasciata al noto giornale. Se per una persona comune questo disturbo può non creare problemi per un attore del calibro di Brad la situazione diventa più complicata. “Quando chiedevo alle persone ci conosciamo, loro sembravano irritate e mi scambiavano per egoista. La verità è che io non ricordo il volto di nessuno.” Per l’attore di C’era una volta a… Hollywood questo è un modo per rompere il ghiaccio, ma il suo interlocutore sembra non la veda allo stesso modo. Il disturbo gli crea problemi anche con i volti dei famigliari più cari.

Brad Pitt ha imparato come convivere con la malattia che gli rende impossibile ricordare i volti. Per il momento non c’è una vera e propria cura, ma si possono usare delle tecniche per cercare di ricordare il volto della persona e associarla al nome. Quando l’attore incontra una persona cerca di focalizzarsi su alcuni punti del volto e cerca di ricordarne la voce. La malattia è stata scoperta nel 1947 dal neurologo tedesco Joachim Bodamer. Il neurologo riteneva che il disturbo fosse causato da una malformazione del cervello, ma con gli anni e con gli studi le scoperte scientifiche hanno dimostrato che il disturbo può avere origine congenite. Il nome deriva dell’ unione di due termini greci prosopon (volto) agnosia (ignoranza), da qui il nome medico del disturbo.