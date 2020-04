Brad Pitt imita il dottor Anthony Fauci al Saturday Night Live

Durante l’ultima puntata del Saturday Night Live Brad Pitt ha imitato il dottor Anthony Fauci. Fauci è il noto immunologo che quotidianamente affianca Donald Trump durante i meeting alla Casa Bianca sull’emergenza Coronavirus. Il medico, sin dall’inizio dell’emergenza, ha affiancato il Presidente degli Stati Uniti durante i vari incontri con la stampa. È diventato un personaggio popolare e un punto di riferimento per tutta la comunità americana durante questo periodo di emergenza nazionale. Durante lo sketch l’attore ha ironizzato sulla figura di Donal Trump e ha esaltato le grandi doti comunicative del dottor Fauci.

Qualche giorno fa l’immunologo ha rilasciato un’intervista in cui ironizza su una possibile parodia televisiva. “Sarebbe carina l’idea, mi piacerebbe se a farlo fosse proprio Brad Pitt” ha dichiarato il dottore alla stampa. L’attore ha colto subito la palla al balzo. Durante l’ultima puntata del Saturday Night Live Pitt, in diretta da casa sua, si è presentato davanti al pubblico e ha proposto un’imitazione di Anthony Fauci. L’attore indossava una parrucca bionda e un paio di occhiali simili a quelli del dottore. Il risultato è stato molto divertente ed ironico. Lo sketch inizia con un ringraziamento a tutte le fan del dotto Fauci.

Il video è montato con interviste reali di Trump e anche la famosa scena in cui il Presidente annuncia l’arrivo del vaccino “relativamente presto”. Brad ha ironizzato sul relativamente presto definendolo molto illusorio. “È come se dicesse ad un amico verrò a trovarti tra un paio di giorni. E poi vi presentate lì dopo un anno e mezzo. Troverete il vostro amico relativamente arrabbiato.” Lo sketch termina con Brad Pitt che si toglie la parrucca, e ringrazia il dottor Fauci per l’impegno profuso durante l’emergenza. L’attore ha esaltato le grandi doti comunicative del dottore e ha ringraziato tutto il personale sanitario che in questo momento sta lottando costantemente per contrastare l’emergenza Coronavirus. Sono noti i contrasti tra Pitt e Trump, che avevano il Presidente ad attaccare pubblicamente l’attore.