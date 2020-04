Brad Pitt meteorologo, le sue previsioni per il TG di John Krasinski

In questo periodo di quarantena molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno lanciato iniziative di ogni genere per intrattenere il pubblico a casa strappando anche qualche sorriso.

Tra tutti l’attore e regista John Krasinski ha approfittato del lockdown per mettere su un proprio show su Youtube che si intitola Some Good News. Si tratta di una sorta di tg di buone notizie molto ironico e girato ovviamente in casa.

In ogni episodio Krasinski, oltre a diffondere videomessaggi positivi e filmati che spopolano sul web, ospita una guest star famosa del mondo dello spettacolo e non solo. Domenica scorsa è toccato a Brad Pitt che si è addirittura improvvisato meteorologo dell’ultimo minuto.

La star di Hollywood è apparsa in un cameo divertente mentre fa capolino dalla finestra indossando un maglione verde e un cappello a mo’ di coppola. Il presentatore si è, così, rivolto allo stravagante esperto di previsioni metereologiche: “Dovremo dare una controllata al meteo. Brad, come ti sempre il meteo lì fuori?“.

Brad, con alle spalle un cielo grigio e pieno di nuvoloni, ha risposto alla richiesta in modo ironico: “Sembra… Ah, sembra è bello, sì!“. L’apparizione dell’attore, anche se breve, ha ovviamente mandato in visibilio gli spettatori: grazie a lui il quarto episodio del tg ha raggiunto più di tre milioni di visualizzazioni diventando un vero e proprio caso in rete.