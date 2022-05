Buon compleanno a Valeria Marini. Per l’attrice, modella e volto noto della televisione italiana, sembra che il tempo non passi mai. La showgirl con origini sarde spegne 55 candeline sulla torta. La conduttrice è nata a Roma, il 14 maggio del 1967. Alle spalle una lunga carriera di oltre venti anni.

Il successo della vip dai “baci stellari” arriva negli anni ‘90 con il “Bagaglino“, la compagnia di varietà fondata a Roma nel settembre del 1965 da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci. Successivamente si dedicherà al cinema e alla televisione. Valeria Marini è uno dei volti più noti del piccolo schermo, anche grazie, alla partecipazione negli ultimi anni a numerosi reality show. Tra cui (per citare solo alcuni nomi): il Grande Fratello Vip, l’Isola dei Famosi e Temptation Island. La ricordiamo anche alla conduzione del 47° Festival di Sanremo, Domenica In e Scherzi a parte.

Nella sua vita privata ha avuto una lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, mentre nel 2013 ha sposato l’imprenditore Giovanni Cottone, da cui si è separata dopo circa un anno, con le nozze annullate dalla Sacra Rota. Negli ultimi anni ha avuto un legame con un altro imprenditore, Patrick Baldassari, storia finita proprio nel corso del programma Temptation Island.

Valeria Marini non è solo una sexy symbol italiana, ma anche un’imprenditrice. Oltre alle diverse linee di intimo e abbigliamento, ha lanciato Diamonique By Baci Stellari, la sua collezione di gioielli realizzata insieme al canale di shopping QVC Italia. La showgirl ha commentato quest’ultimo progetto così:

“Diamonique By Baci Stellari, è un’essenza che sprigiona luce come una stella e tutte le donne, in ogni momento della giornata hanno il diritto di brillare come star”.

E allora Tanti auguri Valeria Marini! Ti auguriamo un compleanno con tanti baci stellari.