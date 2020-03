Camila Cabello si confessa: “Essere innamorati è emotivamente estenuante”

Dopo aver tenuto nascosta la loro relazione, Camila Cabello e Shawn Mendes sono ormai usciti allo scoperto e pare siano più innamorati che mai!

I due cantanti si frequentano da solo otto mesi ma già rappresentano la coppia più amata nel mondo della musica. La scintilla è scoccata dopo la collaborazione per la hit Señorita e, da allora, sono davvero inseparabili.

In una recente intervista a Jimmy Hill ai Global Awards , la Cabello ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con il fidanzato affermando che per adesso sarebbe impossibile collaborare con lui in un nuovo progetto musicale: “Voglio di più, vogliamo di più, ma onestamente abbiamo solo vent’anni. Essere innamorati a volte è emotivamente estenuante, non possiamo andare anche in studio insieme, stiamo cercando di calmarci“.

I due, quindi, non vogliono affrettare i tempi anche se la storia sta andando a gonfie vele. Solo la settimana scorsa Mendes ha organizzato una festa a sorpresa pazzesca per il 23esimo compleanno della compagna. Il cantante, che era a casa sua a Toronto, ha raggiunto Camila al Blackpool Tower a Londra e ha messo in piedi un party da favola.

Il tema della festa era Cenerentola in onore del nuovo adattamento cinematografico della fiaba che vedrà protagonista per l’appunto la Cabello. L’organizzazione della serata è stata impeccabile con tanto di torta a forma di zucca con dedica speciale: “Se continui a crederci, il sogno che desideri diventerà realtà“.