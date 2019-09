Cantine italiane famose: le più belle da visitare

Si possono visitare tutto l’anno anche se è durante il periodo della vendemmia che riescono a trasmettere tutto il loro fascino: sono tante le cantine italiane famose che si possono visitare e sono disseminate lungo tutta la penisola. Dalla Toscana al Veneto, dalla Lombardia alla Sicilia: l’Italia da nord a sud vanta strutture di incredibile bellezza e, se anche voi da tempo sognate un tour in cantina alla scoperta dei vini e delle specialità del territorio, non vi resta che prenotare subito una visita guidata. Basta poco per immergersi in lunghe passeggiate tra i vigneti, visite guidate all’interno di strutture progettate da archistar e degustazioni di alcune tra le etichette più apprezzate: che siate o meno appassionati di vino, l’autunno è la stagione giusta per andare alla scoperta delle più belle cantine d’Italia, con un viaggio per staccare la spina lontano dalla città o un weekend romantico.

Pronte a immergervi nello straordinario universo del vino? Noi abbiamo scelto per voi 15 tra le più belle cantine d’Italia e del mondo. Ecco quali sono!