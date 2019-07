La classifica dei migliori hotel con Spa in Toscana

Castel Monastero: immerso nel Chianti e poco distante da Siena e da Arezzo, l’hotel è un antico borgo che è stato un monastero e ritiro della nobile famiglia Chigi Saracini. Il resort è dotato di 74 camere, 2 ristoranti, la Spa con 8 sale trattamenti, la zona acqua benessere e 3 piscine esterne che formano una sorta di cascata. La Spa, poco distate dal borgo, si raggiunge con una piacevole passeggiata tra la natura e offre tre trattamenti: dimagrante, detox e anti-age. Da provare il percorso “Aquae Monasterii”, con vasca all’olio di mare ad altissima densità salina. Indirizzo: Loc. Monastero D’Ombrone, 19, 53019 Castelnuovo Berardenga (Si). Qui per prenotare

Adler Spa Resort THERMAE: si trova vicino a Bagno Vignoni, nel cuore della Val D’Orcia, Patrimonio Mondiale UNESCO, poco distante da Siena. Piscine termali con vista panoramica sulla campagna e centro benessere con 43 professionisti specializzati nell’ambito di: detox e depurazione; dimagrimento e nutrizione; gestione dello stress; prevenzione e diagnostica; ortopedia funzionale e medicina estetica. Il resort vanta una vasca termale medievale nella quale ci si può immergere tutto l’anno per beneficiare delle proprietà delle acque sorgive ricche di minerali e principi attivi, indicati per apportare benefici alla struttura osseo-articolare e alla pelle. Indirizzo: Str. di Bagno Vignoni, 1, 53027 San Quirico D’orcia (Si). Qui per prenotare

Il Borro Toscana: poco distante da Arezzo, questo relais e chateaux è costituito da un borgo medievale – agli inizi del ‘900 fu proprietà del Duca Amedeo di Aosta – che nel 1993 è stato riportato all’antico splendore dalla famiglia Ferragamo. Trattandosi di un borgo, si possono scegliere differenti tipologie di soggiorno tra le tipiche ville toscane, le caratteristiche suites all’interno del borgo medioevale e delle Aie del Borro. Il Borro Spa è un’oasi di tranquillità che punta al benessere fisico e mentale degli ospiti attraverso la personalizzazione della proposta. Piscine, campi da tennis, golf ed equitazione completano l’offerta per un soggiorno indimenticabile. Indirizzo: Località Borro, 1, 52024 Loro Ciuffenna (Ar). Qui per prenotare

Belmond Castello di Casole: la tenuta si estende su una proprietà di 1.700 ettari e ha 39 tra camere e suite, piscina, Essere Spa, ristoranti, un anfiteatro antico, una cantina e una cappella. La Spa è ricavata da un’antica cantina ed è particolarmente suggestiva grazie alle volte a botte e i mattoni a vista. Tanti i trattamenti ispirati agli ingredienti locali (rosmarino, uva e olio d’oliva) affiancati a quelli fatti con i prodotti Carita e Lajatica. Si possono provare terapie e trattamenti etruschi. Indirizzo: Località Querceto, 53031 Casole d’Elsa (Si). Qui per prenotare

Castello di Spaltenna : circondato da boschi e vigneti, è un’oasi per rigenerarsi nel cuore del Chianti tra le coccole del ristorante stellato Il Pievano e i trattamenti della Pieve Spa. Il centro benessere si sviluppa su oltre 300 mq, tra aree interne dedicate alla zona caldo umida, piscina con acqua temperata e palestra. Tutti i trattamenti si ispirano alla natura che circonda il resort: alla base i principi essenziali dell’olio d’oliva e dell’uva San Giovese. Il relais, poco distante da Gaiole in Chianti, è composto da 37 camere (tra cui spicca la Jacuzzi garden suite) ed è l’unico hotel del Chianti dotato di piscina interna riscaldata a 29 °C. Indirizzo: Via Spaltenna, 13, 53013 Gaiole In Chianti (Si). Qui per prenotare

Terme di Saturnia Spa & Golf Resort: il resort, nato nel 1919, sorge attorno a una millenaria sorgente termale, unica al mondo, fonte di bellezza e dalla potente azione benefica. La struttura termale è immersa nella Maremma toscana e può vantare un campo da golf a 18 buche e la Spa termale in travertino con vasche romane e piscine naturali. Tantissime le proposte del centro benessere che sfruttano le proprietà antiossidanti e antiaging dell’Acqua Sorgiva sulfurea. Indirizzo: Loc. Follonata, Saturnia, 58014 Manciano (Gr). Qui per prenotare

Castello di Velona Resort Thermal Spa & Winery: immerso tra le colline di Montalcino, il resort ha una vista panoramica a 360 gradi sulla Val d’Orcia. La Oli Spa beneficia della sorgente di acqua termale magnesio-solforosa del vicino Monte Amiata. La Spa vanta quattro piscine termali, due interne e due infinity pool esterne, con vista colline e vigneti. Le acque termali raggiungono le vasche a 36 gradi e, grazie alla composizione minerale a base di zolfo e magnesio, sono particolarmente indicate per curare acne, secchezza, dermatiti. Stimolano inoltre la digestione e la detossinazione, rilassano i muscoli e alleviano i dolori ossei. La concentrazione di magnesio ammorbidisce la pelle, rinforza i capelli, riduce l’ansia e ristabilisce il giusto ciclo del sonno. La Oli Spa ha inoltre sauna, due bagni turchi, quattro docce emozionali e sei cabine trattamenti (di cui una di coppia) dove sono utilizzati i prodotti Aromatherapy Associates. Indirizzo: Strada Provinciale della Badia di Sant’Antimo, 53024 Castelnuovo dell’Abate (Si). Qui per prenotare

Fonteverde: il resort è immerso nel paesaggio della Val d’Orcia. Il palazzo rinascimentale ha una sua fonte termale ricca di fluoro, magnesio e zolfo che fu voluta dal Granduca Ferdinando I de’ Medici. L’acqua termale calda con temperatura di 42°C riempie le piscine panoramiche e le vasche per i trattamenti e il relax. Il centro benessere offre: impacchi di fango termale detossinante e anti-infiammatorio; terapia idropinica che aiuta il corretto funzionamento gastro-intestinale; terapie inalatorie per infiammazioni croniche dell’apparato respiratorio. Indirizzo: Località Terme, 1, 53040 San Casciano dei Bagni (Si). Qui per prenotare

Grotta Giusti: si trova in un parco secolare a Monsummano Terme, a pochi chilometri da Firenze, Pisa e Lucca. La villa dell’Ottocento, con i suoi saloni affrescati, ha una grotta termale naturale millenaria divenuta la Spa termale del resort. La cavità si estende per 200 metri nel sottosuolo suddiviso in tre aree: Paradiso, Purgatorio e Inferno, con temperature che vanno dai 28 °C ai 34°C. Il vapore emanato è terapeutico e detossinante. Potrete inoltre immergervi nelle acque termali del Limbo che hanno una temperatura costante, in inverno e in estate, di 36 ºC. Indirizzo: Via della Grotta Giusti, 1411, 51015 Monsummano Terme (Pt). Qui per prenotare