Cura dei capelli con phon e piastra di ultima generazione: le novità

I più grandi brand impegnati nella progettazione di dispositivi per la cura dei capelli hanno lanciato sul mercato delle novità molto interessanti per quanto riguarda lo styling finale: si tratta di asciugacapelli e piastre intelligenti.

Sono apparecchi di ultima generazione nel vero senso della parola, che sfruttano la tecnologia per ottimizzare i tempi ma allo stesso tempo proteggere i capelli.

Dopo la Dyson Corrale anche la piastra ghd diventa senza fili, mentre i phon si arricchiscono di accessori in grado di velocizzare e proteggere i capelli e, allo stesso tempo, garantiscono un styling finale professionale.

Cura dei capelli con i phon giusti

Non solo asciugatura in tempi rapidissimi e protezione dei capelli: i phon di ultimissima generazione hanno dimensioni compatte, perfetti per essere portati in viaggio, e tantissimi accessori e funzionalità che aiutano a ottenere una piega finale impeccabile in pochissimo tempo. Scopriamo le novità.

T3 Fit Dryer

L’asciugacapelli di T3 è il 30% più piccolo rispetto agli asciugacapelli standard. Ha 3 impostazioni di calore e 2 velocità per realizzare una piega perfetta, oltre all’impostazione “cool” che sigilla le cuticole dei capelli con getti di aria fredda.

Disponibile su Douglas a 160 euro Acquista ora

Dyson Supersonic, i nuovi accessori

Dyson ha lanciato sul mercato nuovissimi strumenti per prendersi cura dei capelli, si tratta di una nuova versione del Dyson Supersonic (nato nel 2016) che diventa super accessoriato: l’asciugacapelli più famoso di tutti si arricchisce di un nuovissimo e performante accessorio, pensato per addomesticare specificamente i baby hair, ovvero i capelli, corti e sottili, che spuntano in cima alla testa e stanno sempre fuori posto. L’accessorio magnetico si avvale della sua particolare forma e del calore per eliminare l’effetto elettrostatico che solitamente mette fuori posto proprio questi capelli.

Gli accessori sono disponibili sul sito ufficiale Dyson

Cura dei capelli con le nuove piastre

Sono senza fili, perfette per essere portate ovunque per un ritocco o un cambio look on the road, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza e di styling, dimezzano i tempi della piega e, cosa fondamentale, riducono al minimo la possibilità di rovinare i capelli.

Ghd Unplugged senza fili

Anche ghd ha lanciato sul mercato la sua nuovissima piastra senza fili che porta il nome di Unplugged: per farlo ha preparato un lancio in grande stile, con Chiara Ferragni nelle vesti di ambassador. Le dimensioni di questa piastra compatta sono perfette per stare in borsetta. È una piastra leggera ma allo stesso tempo potente, si riscalda in 45 secondi, raggiungendo su entrambe le lamelle la temperatura di 185 °C. La piastra è stata progettata con una tecnologia particolare, che consiste in una combinazione di batterie agli ioni di litio a lunga durata. Il brand ci ha tenuto a realizzare un prodotto perfetto per i viaggi, infatti la nuova ghd Unplugged si può portare a bordo dell’aereo sia nel bagaglio da stiva, sia in quello a mano.

Disponibile su Sephora a 299 euro Acquista ora

T3 heatID, la piastra intelligente con touch screen

T3 ha lanciato sul mercato una piastra intelligente che permette di scegliere tra nove profili disponibili attraverso un touch screen: le modalità permettono di scegliere le impostazioni più adatte al tipo di capello in base alla struttura, alla lunghezza e al colore. La piastra si regolerà in modo automatico: le lamelle sono rivestite in ceramica per evitare l’effetto crespo e mantenere la piega a lunga durata. Tra le opzioni più interessanti c’è la “refresh mode“, ovvero la possibilità di ridurre la potenza del calore della piastra per evitare di rovinare i capelli.

La piastra è disponibile da Douglas a 245 euro Acquista ora

Rivoluzione Remington, che dimezza i tempi della piega

Remington ha presentato la Wet 2 Straight Pro S7970: è una piastra in grado di lisciare i capelli senza bisogno di asciugarli prima dello styling e si tratta di una vera e propria rivoluzione nel settore. Questa piastra sfrutta la tecnologia avanzata che consente di lavorare sia sui capelli asciutti sia su quelli umidi. Possiede un sensore di umidità che regola la temperatura proprio in base alla quantità di acqua presente nel capello. Inoltre ha un particolare sistema di ventilazione che riesce a rimuovere dal capello l’acqua in eccesso. Questo permette di saltare la fase dell’asciugatura e di fatto dimezzare i tempi della piega. È decisamente l’oggetto del desiderio soprattutto per chi possiede dei capelli molto folti e lunghi.

Disponibile su Amazon a 59,99 euro