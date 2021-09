Parlando di tendenze per i capelli abbiamo già visto i nuovi tagli e quello che ci aspetta per il prossimo autunno, ora non ci resta che dare uno sguardo ai trattamenti più gettonati e amati dalle superstar, per provare a trarre spunto e prenderci cura dei nostri capelli, in questo particolare momento dell’anno. Tra i trattamenti più in voga spunta l’effetto liquid hair, amato da celebrità del calibro di Kim Kardashian e Jennifer Lopez, due dive dello star system che negli anni hanno abituato i fan a chiome lunghe e splendenti.

Effetto Liquid hair, che cos’è

Liquid hair letteralmente significa “capelli liquidi” e indica uno stato dei capelli fluidi, lucenti e soprattutto morbidi al tatto, in grado di riflettere la luce in un modo sorprendente. I capelli liquidi sono caratterizzati naturalmente dall’assenza totale dell’effetto crespo: l’asciugatura quindi è prevista con un’estrema cura, a partire dalle radici.

Sui social vediamo continuamente foto patinate di celebrità con chiome assolutamente perfette e, anche se in alcuni casi si tratta di extensions o parrucche, trattare la chioma per raggiungere l’effetto capelli liquidi come quello delle star è possibile, a partire dai più comuni trattamenti disponibili nei saloni a base di cheratina che sono noti proprio per nutrire il capello a fondo, rendendolo luminoso nei mesi a seguire.

Per l’effetto capelli liquidi sono importanti:

uso di prodotti anticrespo in fase di lavaggio;

trattamenti professionali alla cheratina ;

; asciugatura e stiratura.

Liquid hair, come replicare il trattamento a casa

Qualora si volesse invece provare a replicare in autonomia l’effetto liquid hair, è possibile farlo seguendo una serie di passaggi fondamentali, avvalendosi naturalmente dell’uso di prodotti adeguati allo scopo.

Usare uno Shampoo anticrespo

Partendo dal principio, i capelli vanno lavati con uno shampoo assolutamente anticrespo ed eventualmente aggiungere al trattamento un balsamo idratante.

Phytorelax – Shampoo Anticrespo Lisciante Shampoo Capelli

Formulato appositamente per capelli crespi e ribelli, si tratta di uno shampoo nutriente, addolcente e delicato, che apporta morbidezza ed elasticità ai capelli. Contiene speciali agenti liscianti, rendendo i capelli più disciplinati e facili da pettinare.

Applicare un siero protettivo e idratante

Chi ama usare gocce di oli idratanti sulle punte dei capelli è sulla buona strada. Attenzione però a non esagerare. I capelli infatti non vanno appesantiti o appiattiti ma solo protetti e idratati. La cosa migliore da fare è usare un siero o un olio leggero solo da metà delle lunghezze in poi evitando le radici, in modo tale da non appesantire troppo il fusto del capello.

Biopoint – Elisir di Bellezza Siero Capelli

Trattamento di bellezza adatto a tutti i tipi di capello. Applicato sui capelli bagnati rende la chioma leggeri e facilmente pettinabile. Apporta lucentezza estrema e aiuta a ridurre il tempo di asciugatura. Si può applicare anche sui capelli asciutti: dona lucentezza istantanea e setosità. La sua formula è a rapido assorbimento e non lascia tracce.

Asciugare e realizzare un’acconciatura rigorosamente liscia

Una volta lavati e tamponati, i capelli vanno asciugati e messi in piega: è possibile utilizzare anche una piastra in ceramica per stirare i capelli, strumenti sicuramente utile per ottenere una chioma perfettamente liscia come seta.

Aumentare la lucentezza

Infine si può usare un prodotto leggero da metà lunghezza in poi per aumentare l’effetto lucido e “liquido” dei capelli. Anche in questo caso il prodotto non va applicato assolutamente sulle radici dei capelli, proprio per evitare lo sgradevole effetto “unto”.

Shu Uemura Art of Hair – Essence Absolue Nourishing Protective Oil

Si tratta di un famoso olio multiuso senza risciacquo, adatto a tutti i tipi di capelli: contiene un filtro UV protettivo contro i raggi solari. Previene l’effetto crespo e la disidratazione del capello: lo illumina ed esalta. Mantiene inoltre il capello morbido e setoso al tatto.

