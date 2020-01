Cara Delevingne: vestiti in beneficenza per salvare il pianeta

La supermodella britannica Cara Delevingne non si lascia sfuggire l’occasione di entrare anche lei nella lista delle star attente all’ambiente e al riuso. Dal suo profilo Instagram infatti scopriamo che sarà coinvolta nell’evento Saved from Waste, organizzato da Advaya Initiative, una giornata dedicata al riuso, in particolare dell’abbigliamento. Il suo contributo si concretizza nella donazione di alcuni dei suoi vestiti. Non abbiamo dubbi sul fatto che si tratterà di abiti di livello e che andranno di certo a ruba.

I've donated loooaaads of clothes to this Saturday's 'Saved From Waste' event by @advayainitiative at @petershamnurseries, Covent Garden, London! It's a fundraiser for @oceanic.global , @ecosystem.restoration.camps, Grow2Know & Advaya. There will be back-to-back workshops with @fastfashiontherapy and @molliesmerchandise to renew mindsets on waste and consumerism! Bring some clothes that need mending and buy some second had pieces too! Tickets available from @advayainitiative

L’evento è previsto per sabato al Covent Garden di Londra e il ricavato sarà utilizzato per sostenere una serie di associazioni, da Oceanic Global a Ecosistema Restoration. Durante la giornata si svolgeranno anche alcuni workshop, dedicati al riutilizzo dei vestiti. La Delevingne invita tutti a portare i loro abiti, per dargli nuova vita, e a fare qualche acquisto consapevole, in sostegno dell’ambiente.

#MYECORESOLUTION is to give up plastic bottles and plastic straws! Even though I may never be "perfect," I am making the resolution to start making positive changes to the way I live in order to help prevent climate change, environmental destruction and mental illness. I nominate @kendalljenner @mileycyrus @jaredleto @ritaora to make their own Eco Resolution! Let's not forget our power. Let's support, inspire and empower each other to spread awareness and start acting. To join, follow the format above (selfie + sign), add the text + your Eco Resolution and tag @myecoresolution.

La modella non è nuova ad iniziative del genere, ricordiamo infatti il suo ruolo di portavoce per la campagna #MyEcoResolution per incoraggiare le persone a proteggere l’ambiente e combattere il cambiamento climatico a partire da piccoli gesti quotidiani. In quell’occasione la Delevingne dichiarava che avrebbe rinunciato per sempre ad utilizzare bottiglie e cannucce di plastica.