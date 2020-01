Céline Dion ricorda su Instagram il marito scomparso

Célion Dion ha ricordato su Instagram il marito morto quattro anni fa, René Angelil, con una dolce dedica. La cantante, che ammette di non essere mai stata innamorata di un altro uomo, non smette di celebrare questo amore, anche grazie ai loro tre figli.

“Non c’è giorno che passi che non pensi al tuo splendido sorriso. Ci manchi, grazie per guardarci dall’alto amore mio. Ti amo. Céline“.

Con queste parole la Dion ha ricordato il suo René, scomparso il 14 gennaio 2016 per un cancro alla gola.

Una lunga battaglia, che ha lasciato in Céline un grande vuoto ma anche una grande forza. Il suo nuovo album infatti, Courage, racconta la perdita, il dolore e la rinascita.

René Angélil e Céline Dion si erano conosciuti nel 1981, quando lei aveva solo 12 anni, ma l’amore è scoppiato nel 1988. L’unico uomo della vita dell’artista, che lo aveva sposato solo molti anni dopo, nel 1994. La coppia ha avuto tre figli, René-Charles, nato nel 2001, e i gemelli Eddy e Nelson, nati nel 2010.

Proprio nei suoi figli Céline Dion ha trovato la forza di andare avanti, non senza difficoltà. Nell’ultimo anno le sue condizioni di salute e il suo peso sono stati spesso fonte di preoccupazione per i fan e di critiche dei media. “Se non vi piaccio non mi guardate” aveva risposto la cantante agli attacchi degli haters. E in una intervista aveva rivelato di stare bene: “Mi sento meglio, sono serena grazie ai miei figli. Non mi importa di chi mi attacca per il mio peso”.

Céline è pronta per un nuovo amore? No afferma la cantante, che ammette di sentire la mancanza del contatto fisico, ma che non vuole e non può sostituire René.