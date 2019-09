Céline Dion: non sono pronta a un nuovo amore ma mi manca il contatto fisico

Céline Dion ha raccontato alla rivista Today la sua vita sentimentale, affermando di non essere pronta a un nuovo amore, seppure le manchi il contatto fisico. La cantante, nei mesi scorsi sotto attacco per la sua perdita di peso, torna con un nuovo album, Courage, nel quale racconta il dolore della perdita del marito. René Angélil, unico partner di Célion Dion e suo marito per 22 anni, è scomparso nel 2016 per un tumore alla gola.

“Non ho mai avuto altri uomini“, ha confessato l’artista. “Non sono pronta per un altro uomo, ma mi manca essere toccata“. Céline dice di non essere pronta a ricominciare sul piano sentimentale, ma di sentire un vuoto accanto a sé.

“Mi manca essere abbracciata e che qualcuno che mi dica che sono bella. Mi mancano tutte le attenzioni, quelle cose che farebbe e direbbe un fidanzato o un marito“.

Per questo il coraggio è proprio il tema del suo nuovo disco, la forza di ricominciare dopo la tragedia, e di parlarne apertamente, grazie anche ai suoi figli. Infatti, nel suo disco precedente, Encore un soir, il primo dopo la morte del marito, la cantante non era ancora riuscita in pieno ad affrontare e esprimere il suo lutto. Parte dell’album era stato realizzato negli ultimi mesi di vita di René. Pochi giorni dopo Céline aveva perso anche suo fratello Daniel, sempre per cancro.

“Courage è un inno al trovare la forza e la determinazione quando si è all’inizio di una nuova sfida. Questo disco rappresenta la perdita di mio marito, del mio manager, del padre dei miei figli ma allo stesso tempo la forza che ho trovato per andare avanti, perché volevo farlo“.

Courage uscirà in tutti i negozi e le piattaforme digitali il prossimo 15 novembre.