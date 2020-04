Chanel make up: Eyes Collection 2020

Dal mascara alla palette per le sopracciglia fino all’eyeliner, arriva la Chanel Eyes Collection 2020, tre prodotti make-up per un trucco occhi perfetto.

Sguardo in primo piano, dunque, con la nuova collezione che la Maison dedica al make-up occhi, una proposta tutta da scoprire e tutta giocata su tonalità intense e scure, ideali per creare look misteriosi e di grande fascino.

Il nuovo mascara della linea si chiama Le Volume Stretch De Chanel ed è pronto a rivoluzionarci la vita con la sua forma elegante, aerodinamica e curva estremamente precisa: cinque rami di due file di setole disposto a forma ellittica con una micro-cavità al centro. Questa impresa è stata possibile grazie alla tecnologia 3D. È stato adottato un approccio semplificato per un pennello più leggero e flessibile. Con la sua memoria a forma elastica, si piega e si allunga in tutte le direzioni prima di tornare alla sua forma originale. Ergonomico, si riempie di mascara in un istante e lo consegna in modo altrettanto intuitivo. In altre parole, il lavoro di due pennelli in un unico strumento.

La collezione comprende anche nuove nuance degli eyeliner Le Liner De Chanel, di cui quattro in edizione limitata, ideali per creare un make- up sempre diverso, a seconda dell’occasione, e i tre kit per sopracciglia La Palette Sourcils strong, per un risultato ultra-preciso.

Scopriamo allora quali sono caratteristiche e prezzi dei tre prodotti make-up della Chanel Eyes Collection 2020, i nuovi must have del trucco occhi.

Mascara: Le Volume Stretch de Chanel

Una formula stretch e un applicatore concavo, stampato in 3D, studiati per garantire la massima flessibilità, che avvolge e allunga le ciglia. Apertura dello sguardo senza pari. La forma flessibile e arrotondata dell’applicatore permette di vestire le ciglia catturandole, allungandole e garantendone la separazione. La formula stretch a base di esteri di jojoba e di una pellicola flessibile simile al lattice allunga le ciglia all’infinito per un’apertura dello sguardo e un effetto volume senza pari.

Caratteristiche : effetto allungato, ciglia separate

: effetto allungato, ciglia separate Nuance disponibili: nero

Prezzo consigliato: 35 euro Qui per acquistare

Eyeliner: Le Liner de Chanel

Un eyeliner liquido dotato di un applicatore a pennello morbido e preciso che permette un’applicazione facile in un solo gesto. Applicato sulla base superiore delle ciglia e nell’angolo esterno dell’occhio (per un risultato intenso), sottolinea lo sguardo e lo rende più profondo in un solo gesto. La sua formula a lunga tenuta crea una pellicola simile al lattice per prolungare la tenuta. Waterproof e no transfer, il risultato make-up è estremamente intenso per tutto il giorno.

Caratteristiche : waterproof, ultra-preciso, lunga tenuta

: waterproof, ultra-preciso, lunga tenuta Nuance disponibili: nero, blu cobalto, marrone, bronzo, prugna, malva, argento

Prezzo consigliato: 37 euro Qui per acquistare

Sopracciglia Chanel Eyes Collection 2020: La Palette Soucils

Una palette per sopracciglia per un look naturale ma ultra definito, anche nelle sopracciglia. La palette “all-in-one” composta da una cera, una polvere e quattro accessori Il kit ideale per sopracciglia perfettamente disegnate e per un risultato make up preciso ma naturale. Disponibile in 3 armonie di colori per soddisfare le esigenze di tutte le donne.

Caratteristiche : la palette contiene una cera, una polvere e 4 accessori

: la palette contiene una cera, una polvere e 4 accessori Nuance disponibili: light, medium, dark

Prezzo consigliato: 52 euro Qui per acquistare