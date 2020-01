Charlotte Casiraghi: il suo cappotto tra le tendenze inverno 2020

Charlotte Casiraghi si riconferma influencer, grazie ai suoi look tra lo chic e il casual, questa volta per il suo cappotto di montone abbinato alle sneakers, già tendenza per l’inverno 2020.

La socialite, ospite a Sankt Moritz delle nozze milionarie di Dasha Zhukova e Stavros Niarchos, ha optato per un look insolito lasciando l’albergo nel quale alloggiava.

Charlotte ci ha abituato spesso a uno stile tutto suo. E così, quando non partecipa a serate di gala o red carpet, la figlia di Carolina di Monaco mostra sempre un look casual con una punta di eleganza. Chi abbinerebbe un cappotto di montone con delle sneakers? Ovviamente Charlotte Casiraghi, diventando subito di tendenza per l’inverno 2020.

Il casual chic degli ultimi anni sembra essere stato reinventato da lei: cappotto in pelle scamosciata nera con inserti in lana shearling e dettagli in pelle, rigorosamente maxi. Infatti la più ammirata del Principato di Monaco ama i cappotti e i maglioni larghi, uno dei suoi tratti distintivi. Il look è completato da un paio di jeans neri con gamba dritta, un semplice dolcevita nero e un paio di sneakers. Dettaglio che nei look di altre sembrerebbe azzardato, ma non per lei. Le scarpe sono molto colorate, e le potreste vedere sulla pagina Instagram di qualunque giovanissima influencer.

Ma è prorio la combinazione dei vari capi a rendere il suo look unico. Charlotte non era l’unica delle nozze vip tra le alpi svizzere: la Principessa Beatrice di York, il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi e Orlando Bloom sono solo alcuni degli invitati.

Siamo certi che la Casiraghi sarà stata la più bella ed elegante della festa. Infondo lo stile dei Grimaldi e di Grace di Monaco è nel suo DNA.