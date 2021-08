Tempo di soffiare sulle candeline per Charlotte Casiraghi: la modella, filantropa e intellettuale compie trentacinque anni il 3 agosto. La figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi non ha rivali quando si parla di charme ed eleganza e sembra aver ereditato molto dalla celebre nonna Grace Kelly, a partire dall’amore per la moda. La sua bellezza e la sua classe l’hanno resa una delle donne più stimate del mondo, musa di Gucci e inserita da Vanity Fair nella sua classifica delle donne più eleganti.

Vi raccomandiamo... Le 10 donne più eleganti del 2018

Charlotte Marie Pomeline Casiraghi è nata a Monaco il 3 agosto del 1986. Benché priva di titoli nobiliari, è undicesima nella linea di successione al trono di Monaco, dopo i figli del principe Alberto II di Monaco, la madre, i fratelli Andrea e Pierre e i loro figli. Dopo la laurea con lode alla Sorbone in filosofia, Charlotte si è avvicinata al mondo del giornalismo, collaborando con importanti testate, fino a fondare nel 2009 un suo giornale chiamato Ever Manifesto, una rivista di moda ecosostenibile. Ha sposato nel 2019 l’affascinante produttore cinematografico francese Dimitri Rassam ed è madre di due figli maschi: Raphaël, nato dalla relazione con l’umorista marocchino Gad Elmaleh, e Balthazar, avuto con l’attuale marito.

In un’intervista rilasciata a Le Figaro, Charlotte, insieme a sua madre, ha parlato dell’eredità che la nonna Grace Kelly le ha lasciato. “Mi sento molto ricca perché in me si nascondono un po’ tutte le donne della mia famiglia. Possiedo un tocco della mia stravagante bisnonna, – la principessa Charlotte, duchessa di Valentinois – ma anche di mia nonna Grace che ha scelto di lasciare Hollywood per amore di mio nonno e di mia mamma che è una donna davvero straordinaria e con cui ho un legame unico”.

Nella scelta degli outfit, acconciature e gioielli, inoltre, sembra proprio che Charlotte Casiraghi sia ben consapevole della somiglianza sfacciata con la musa di Hitchcock e che si ispiri ai suoi look più iconici per le uscite ufficiali. Del resto, il giorno del suo matrimonio, Charlotte ha sfoggiato un hairlook ispirato appunto a quelli di Grace Kelly. Ed indossava un collier, appartenuto proprio alla sua celebre nonna.