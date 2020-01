Gli auguri dolcissimi di Katy Perry per il compleanno di Orlando Bloom

Buon compleanno ad Orlando Bloom che oggi compie 43 anni! Per questa occasione speciale, la compagna Katy Perry ha voluto lanciare all’attore una dedica dolcissima attraverso i social.

La cantante trentacinquenne ha condiviso sul suo profilo Instagram due immagini che immortalano Bloom in posa davanti ad una piramide egizia. Le parole a corredo della galleria sono piene di amore ed orgoglio: “Molte persone si chiedono come siano state effettivamente costruite le piramidi… Ma io sono costantemente stupita e meravigliata di come un tale amorevole / gentile / compassionevole / solidale / di talento / profondamente spirituale / incredibilmente bello / James Bond di un essere umano può realmente esistere in carne ed ossa. C’è una ragione per cui tutti gli animali e i bambini corrono dritti tra le sue braccia… È il suo cuore, così puro. Ti amo Orlando Jonathan Blanchard Copeland Bloom. Il 43esimo anno più felice“.

I due erano stati visti insieme per la prima volta nel 2016 durante la cerimonia dei Golden Globe Awards, per poi ufficializzare la loro relazione qualche mese dopo in occasione del Festival di Cannes. Dopo un breve periodo di separazione, la coppia è tornata ad essere più solida che mai tanto che adesso c’è già odore di fiori di arancio.

La proposta di matrimonio è scattata a San Valentino dello scorso anno con un anello di ben cinque milioni di dollari che Orlando ha regalato a Katy in presenza di tutta la sua famiglia. La coppia dovrebbe convolare a nozze alla fine dell’anno e l’attore ha rivelato in una delle sue ultime interviste che non vede l’ora di formare un famiglia con la sua futura sposa.

Dal canto suo la popstar è innamoratissima del compagno che le è stato accanto durante un brutto periodo di depressione: “Orlando è come un saggio. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, ha detto che avremmo tirato fuori il veleno l’uno dall’altro, e lo facciamo davvero. È estenuante, ma ci riteniamo davvero reciprocamente responsabili di ciò. Non ho mai avuto un partner disposto a intraprendere un viaggio emotivo e spirituale come Orlando“.