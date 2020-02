Charlotte Casiraghi: il suo foulard l’accessorio più trendy della Paris Fashion Week

Charlotte Casiraghi domina l’apertura della Paris Fashion Week 2020 grazie al suo foulard, l’accessorio più trendy sul red carpert. La socialite torna sulla scena mondana dopo una lunga assenza. Charlotte non poteva mancare alla settimana della moda parigina. La Casiraghi, sempre più impegnata come produttrice al fianco del marito Dimitri Rassam, ha partecipato alla sfilata di Saint Laurent. Il brand francese ha presentato la collezione donna Autunno/Inverno 2020-2021.

Charlotte Casiraghi non poteva scegliere un’occasione migliore per tornare sul red carpert. Durante la sua assenza, impegnata tra il mestiere di produttrice cinematografica e quello di mamma, sua sorella Alexandra di Hannover, e sua cugina Pauline Ducruet hanno fatto le sue veci nel Principato. La figlia di Carolina di Monaco è da sempre legata a Saint Laurent. Infatti, negli eventi di gala e alle prime mondane ha spesso alternato abiti del brand ad altri Chanel.

Il suo foulard è diventato subito l’accessorio più gettonato della settimana della moda di Parigi. Usata come una bandana ricorda i look glamour del passato di sua mamma Carolina e della nonna Grace Kelly. Un tocco vintage che si propone come nuovo trend per la prossima stagione.

Il suo look, dai forti richiami anni Settanta, è completato da una camicia color salvia, pantaloni a quadri al polpaccio abbinati ad un paio di stivaletti neri. Il tocco finale è dato da un maxi blazer blu di grande tendenza ad Hollywood in questo momento. Seppure Charlotte ci ha abituati a look comodi e casual sa come stupirci in grandi occasioni come questa. Sarà pur vero che nel Principato di Monaco ha tante sostitute, ma nello stile e nell’eleganza è unica nel suo genere.