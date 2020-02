Jazmin Grace Grimaldi ruba la scena a Charlotte Casiraghi

Jazmin Grace Grimaldi ruba la scena alla cugina Charlotte Casiraghi, diventando la monegasca più amata e seguita degli ultimi mesi, anche sui social. Ora che la figlia di Carolina di Monaco vive a Parigi, tra famiglia nuovo lavoro da produttrice, la figlia di Alberto di Monaco conquista il Principato e Hollywood. Infatti Jazmin è stata tra le più eleganti dell’after party degli Oscar tenuto da Elton John, per la raccolta di fondi contro l’AIDS. La ragazza assomiglia ogni giorno di più a sua nonna, Grace Kelly.

Solo pochi giorni prima avevamo visto Jazmin Grace Grimaldi al fianco di suo padre al Global Oceans Gala a Hollywood. Alberto di Monaco e sua figlia sono da sempre in prima linea per la lotta all’inquinamento, appassionati di ecologia e di auto elettriche. E Jazmin, a 65 anni dalla vittoria di nonna Grace agli Oscar per Ragazza di Campagna, torna a calcare il red carpet degli Academy Awards.

Visualizza questo post su Instagram 🎭🏆#ejafoscars Un post condiviso da JazminGraceGrimaldi (@jazmingrimaldi) in data: 10 Feb 2020 alle ore 3:31 PST

Carrè castano, lungo abito color argento di strass di Naeem Khan, e l’eganza innata della famiglia Grimaldi. In passato la giovane attrice e cantante, nota anche per il suo ruolo in La fantastica signora Maisel, ha ricalcato look e acconciature della Principessa Grace. Capelli biondi, sorriso sincero, occhi generosi, Jazmin assomiglia ogni giorno di più a sua nonna. Specie in questo scatto per Harper’s Bazaar, in questo elegante abito di Vera Wang. Non vi sembra di rivedere l’attrice de La Finestra sul cortile?

Jazmin Grace Grimaldi sembra pronta a farci dimenticare Charlotte Casiraghi, che dopo il matrimonio con Dimitri Rassam vuole godersi un po’ di privacy lontana dai riflettori. La ragazza, nata dalla relazione del Principe Alberto con Tamara Jean Rotolo, affianca sempre più spesso suo padre. Alle volte persino in sostituzione di Charlene Wittstock. Jazmin è legatissima a Pauline Ducruet e Camille Gottlieb, figlie della Principessa Stephanie.