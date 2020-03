Charlotte Casiraghi: look animalier all’after party di Saint Laurent

Charlotte Casiraghi ha scelto un look animalier per l’after party di Saint Laurent alla Paris Fashion Week 2020. La socialite e produttrice cinematografica ha festeggiato la nuova collezione del brand insieme a nomi quali Kaia Gerber, Rami Malek e Hailey Bieber. Charlotte aveva partecipato anche alla sfilata Autunno / Inverno 2020-2021 di Saint Laurent con un look vintage da trend setter.

Infatti la Casiraghi aveva optato per un foulard da diva d’altri tempi, usato come bandana, per il red carpet della sfilata. Gli occhi alla settimana della moda parigina erano quindi puntati tutti su di lei. Il direttore creativo di Saint Laurent, Anthony Vaccarello, aveva insistito che lei ci fosse, e l’ha convinta a partecipare anche all’after party. Infatti Charlotte Casiraghi ultimamente calca poco la scena pubblica, date le sue nuove priorità. Ormai a Parigi e lontana dalla vita glamour del Principato di Monaco, la socialite si dedica al mestiere di mamma dei piccoli Raphael e Balthazar e a quello di produttrice cinematografica. Infatti Charlotte affianca il neo marito Dimitri Rassam in questa nuova avventura.

Per una sera però la Casiraghi lascia i panni casual nei quali siamo abituati a vederla ultimamente. Indossa un abito animalier disegnato dal suo amico Anthony Vaccarello, e festeggia accanto a nomi trendy del momento. Dalla giovanissima modella Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford a Hailey Bieber, moglie di Justin, fino al premio Oscar Rami Malek.

Alla stampa era davvero mancata la Principessa di Monaco, che negli ultimi tempi ha lasciato la sua luce alla sorella, Alexandra di Hannover. La serata è stata anche l’apertura della mostra Betty Catroux, Yves Saint Laurent, Feminine Singular, dedicata alla moda femminile. Il look animalier di Charlotte Casiraghi ci mostra ancora una volta il suo gusto personale e forte per l’abbigliamento. Infatti negli ultimi anni, accanto ai lunghi abiti da sera, la vediamo sempre più in outfit rock e decisi.