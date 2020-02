Justin Bieber e Hailey Baldwin: i figli arriveranno al momento giusto

Justin Bieber e Hailey Baldwin non hanno fretta e ribadiscono che i figli arriveranno al momento giusto. Il cantante mette la parola fine ai rumor sulla possibile gravidanza della moglie con un post Instagram e con un’intervista. La coppia afferma di essere più felice che mai, e che per ora non ha fretta di allargare la famiglia.

“La mia intera altra metà” scrive Justin Bieber su Instagram, postando uno scatto romantico in bianco e nero con la moglie Hailey Baldwin. Le voci di un primo figlio in arrivo vengono così messe a tacere, con la conferma dell’artista che al momento nella sua vita c’è spazio solo per la moglie.

Inoltre, presentando il nuovo disco Changes all’ Apple Music con il giornalista Zane Lowe, è tornato sull’argomento, precisando la sua voglia di paternità, ma a tempo debito.

“I figli arriveranno, li vogliamo, ma al momento giusto. Per ora le mie priorità sono andare in tour, goderci i primi anni di matrimonio, viaggiare solo noi due, per costruire meglio la nostra relazione“.

La coppia vorrebbe del tempo tutto per se, prima di imbarcarsi nell’avventura dell’essere genitori. Justin Bieber ha dedicato l’album alla moglie Hailey Baldwin, senza la quale non sarebbe mai uscito dal tunnel della droga e degli ansiolitici. Proprio per questo il suo nuovo lavoro discografico è uscito proprio il giorno di San Valentino.

“Il matrimonio è la cosa più bella che ci sia, anche se bisogna impegnarsi e coltivarlo ogni giorno. Il pensiero che avrò al mio fianco mia moglie per il resto della mia vita mi fa venire i brividi di gioia” ha raccontato Justin.

Intanto il cantante è tornato a parlare anche dell’ex Selena Gomez, ammettendo di essersi spesso comportato male con lei, e di Billie Eilish, la cantante sua fan che cercherà di proteggere dalle insiede del loro mondo.