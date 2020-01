Charlotte Casiraghi: rapporto difficile con la suocera Carole Bouquet?

Charlotte Casiraghi pare abbia un rapporto difficile con la suocera Carole Bouquet, madre del marito Dimitri Rassam. La relazione fino ad oggi indicata come amichevole e solida, sarebbe stata incrinata da alcune disattenzioni dell’attrice francese.

La notizia, per il momento senza conferme o smentite, è partita dalla rivista francese Ici Paris. Carole Bouquet avrebbe trascurato il nipote Balthazar, nato nell’ottobre del 2018, per i troppi impegni di lavoro. Questa, sempre secondo il gossip lanciato dal rotocalco, la motivazione del risentimento di Charlotte Casiraghi.

Carole Bouquet è stata assorbita dal cinema e dalla tv negli ultimi mesi. Come successo ad Hollywood, anche in Francia tanti nomi importanti del grande schermo si stanno concedendo alla tv. Così la madre di Dimitri Rassam sarà presto protagonista di due serie tv: En Thérapie, ambientata dopo gli attacchi terroristici in Francia del 2015, e Grand Hotel, riadattamento di una serie spagnola.

Insomma, non ci sono i classici problemi nuora-suocera tra lei e Charlotte. Anzi, la socialite, molto affezionata, la vorrebbe di più nella sua vita e in quella di suo nipote.

Carol Bouquet è infatti da molti anni un’amica della famiglia Grimaldi-Casiraghi. Lei e Carolina di Monaco partecipano sempre assieme a serate mondane e di beneficenza, e insieme hanno annunciato la nascita di Balthazar, con un comunicato congiunto.

Non solo, la villa dell’attrice a Pantelleria è stata spesso lo sfondo di feste di famiglia dei Casiraghi. Per ora la notizia non trova conferme, ma siamo certi, dato il lungo legame di affetto delle due famiglie, che in ogni caso tornerà il sereno.