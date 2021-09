Un parroco coinvolto in una storia di sesso, droga e soldi rubati. Torna l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?, il programma di RaiTre condotto da Federica Sciarelli, che va in onda mercoledì 22 settembre in prima serata con nuovi e vecchi casi da raccontare. Al centro di questa puntata – oltre alla vicenda di Denise Pipitone – anche la storia di Don Francesco Spagnesi, parroco della chiesa dell’Annunciazione alla Castellina a Prato finito ai domiciliari con l’accusa di spaccio di droga.

Secondo la Procura di Prato, diretta da Giuseppe Nicolosi, don Francesco, quarant’anni, oltre a comprare droga per poi rivenderla organizzava anche festini orgiastici ai quali partecipavano professionisti affermati della zona. L’indagine è partita dall’arresto di Alessio Regina, scoperto a portare dall’Olanda un litro di Gbl, la cosiddetta droga dello stupro, che don Francesco comprava con le offerte dei fedeli.

In puntata si parla anche della vicenda di Denise Pipitone. Dopo gli ultimi aggiornamenti della settimana precedente, in cui Federica Sciarelli ha approfondito le segnalazioni giunte dalla tv russa – tra cui il ritrovamento della nomade che era con Olesya – si torna a parlare degli indagati per la sparizione della piccola originaria di Mazara del Vallo.

Poi ancora un focus su Sara Pedri, la ginecologa forlivese che lavorava a Trento, dove è scomparsa circa sei mesi fa. L’inchiesta in studio porta alla luce nuovi snodi, dai maltrattamenti in reparto, su cui gli investigatori stanno ancora indagando, alla convinzione della famiglia che Sara si sia suicidata. “Mi trattano come se fossi una lavapavimenti”, scriveva al fidanzato. Intanto, la Commissione disciplinare dell’azienda sanitaria dell’ospedale di Treno ha chiesto il licenziamento in tronco per Saverio Tateo, l’ex primario del reparto di ginecologia del Santa Chiara dove Sara lavorava.