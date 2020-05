Chiara Ferragni: a Ciao Darwin la sosia dell'influencer

Dopo la messa in onda di recente della replica di una puntata di Ciao Darwin 8, è tornata alla ribalta la sosia di Chiara Ferragni.

Si tratta di Lucrezia Melito Mangilli, una bellissima ragazza di ventidue anni che ha letteralmente incantato i telespettatori durante la sfilata finale della puntata Umani contro Mutanti.

Sul palco del programma di Paolo Bonolis, Lucrezia ha sfoggiato un fisico longilineo e statuario indossando un completo intimo rosa in pizzo.

Impossibile non notare la somiglianza con la Ferragni: le due hanno in comune non solo la stessa forma fisica, ma anche i lunghi capelli biondi e gli occhi azzurri e intensi.

Lucrezia si è subito fatta notare anche per il suo temperamento per nulla docile tanto da essere protagonista di un diverbio acceso con un’altra concorrente. Quando una mutante l’ha etichettata come la sosia di Chiara Ferragni accusandola di volerla imitare, la ragazza ha immediatamente replicato rispondendo a tono: “Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, io sono così come mi vedete“.

Dopo la partecipazione a Ciao Darwin, Lucrezia ha ovviamente riscosso grande successo sul web tanto da raggiungere in pochissimo tempo più di 14 mila follower. Per adesso non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata: si sa solo che vive ad Udine e che alterna la carriera da modella a quella di studentessa della facoltà di farmacia.