Lo scherzo di Fedez a Chiara Ferragni in pigiama: lei stizzita risponde a tono

Chiara Ferragni e Fedez sono indubbiamente la coppia social del momento grazie agli innumerevoli scherzi e siparietti che mettono in piedi ogni giorno divertendosi e facendo divertire milioni di follower.

Entrambi, in quarantena a Milano con il piccolo Leone e il padre del rapper, non fanno altro che organizzare gag spiritose allontanandosi dagli stereotipi delle star sempre impeccabili e dimostrando di essere autoironici e spontanei nella vita quotidiana.

L’ultima trovata è stata quella di Fedez che qualche ora fa ha pubblicato su Instagram un video in cui ha mostrato una foto provocante della moglie in lingerie. Subito dopo il cantante ha inquadrato Chiara in diretta mentre era sul letto in pigiama con una maschera di bellezza applicata sul viso.

La provocazione era palese e il rapper, non contento, ha commentato il confronto tra le due immagini con una battuta divertente: “Mi scusi cameriere, io avevo ordinato questo… e mi è arrivato questo!“.

L’influencer, leggermente stizzita, non ha approvato l’ironia del marito ed ha risposto con tono minaccioso: “C***o vuoi?!“.

Il siparietto, come al solito, ha fatto scompisciare dalle risate i fan della coppia raccogliendo soprattutto l’approvazione del popolo femminile che si è rispecchiato in Chiara in quanto mostra di essere semplice e genuina così come tutte le donne costrette a casa in questo periodo.