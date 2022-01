Chiara Ferragni osa (di nuovo) con le trasparenze, ed è subito polemica

Finalmente per Chiara Ferragni e Fedez è finito l’isolamento che li ha costretti, a causa del Covid-19, a trascorrere Natale e Capodanno in casa. E ora la coppia più seguita d’Italia si sta concedendo una vacanza in montagna in compagnia di alcuni amici. Più precisamente, l’influencer e il rapper hanno scelto un lussuosissimo chalet a Crans Montana, in Svizzera. E per una cena speciale, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un outfit che non è certo passato inosservato.

Chiara Ferragni ha infatti scelto di osare nuovamente con le trasparenze, come ha già fatto più volte in passato. Questa volta, però, in modo ancora più provocante. L’influencer ha infatti indossato un crop top luccicante e trasparente, con le maniche lunghe impreziosite da un giro di piume nere. Ma ciò che ha fatto più discutere è il fatto che il top lasciasse il seno completamente in vista, senza nessun reggiseno o copricapezzolo.

Un look che, c’era da aspettarselo, ha suscitato l’indignazione di moltissimi utenti di Instagram, che si sono scagliati contro Chiara Ferragni (come accade molto spesso quando si parla di lei) accusandola di cadere nel cattivo gusto e nella volgarità scegliendo di indossare capi di questo tipo. “Ma poi con quella maglia vai anche a cena con gli altri ospiti?“, ha commentato qualcuno. “Ammiro la tua intraprendenza, la tua tenacia e la tua personalità in generale ma stavolta mi chiedo in tutta sincerità…non ti senti in imbarazzo non tanto a fare la foto e postarla su Instagram, quanto a cenare con amici diciamo in “topless”?“, scrive un altro utente. E continuano: “No così non va. per niente elegante stai scadendo nel volgare“, o addirittura “Io la trovo una mancanza di rispetto per i suoi figli e per suo marito“.

Insomma, questo outfit non è proprio andato giù agli haters, che lo hanno trovato particolarmente fuori luogo per una cena tra amici. Ma, allo stesso tempo, ha fatto impazzire migliaia di fan, conquistati dalla naturalezza e la sensualità con cui l’imprenditrice digitale sfoggia look come questo, dimostrando che ogni donna è libera di indossare ciò che più la fa sentire bene con sé stessa, senza doversi sentire giudicata da ciò che pensano gli altri.