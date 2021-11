La notizia attesa da migliaia di fan di Chiara Ferragni e Fedez è finalmente arrivata: The Ferragnez, la docu-serie dedicata alla coppia più famosa del web, è disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 9 dicembre. Lo ha annunciato l’influencer ai suoi follower su Instagram, dove ha postato anche il video della sigla, ovviamente cantata dal marito (ma si sente anche la voce di Chiara).

Trenta secondi di video, che precederà ognuna delle otto puntate previste per la serie, che racchiude l’essenza dei Ferragnez: dagli abiti da sera con cui siamo abituati a vederli nelle occasioni speciali alla tuta con cui Chiara e Federico si accomodano sul divano di casa insieme al resto della famiglia per guardare la serie di cui sono protagonisti. E sì, quest’ultimo dettaglio è un chiaro riferimento a I Simpson.

Nel corso degli otto episodi l’influencer e il rapper portano il pubblico dietro le quinte della loro quotidianità e della loro vita insieme, ripercorrendo anche i momenti più significativi della loro storia d’amore. La serie è infatti stata girata tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, un periodo speciale per la coppia. Sono i mesi della seconda gravidanza di Chiara, che a marzo 2021 ha dato alla luce Vittoria, ma anche della prima partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo (con Chiamami per nome, insieme a Francesca Michielin), ma anche di numerosi impegni di lavoro da parte di entrambi.

“Tutto è iniziato con un cane e un papillon“, recita la prima frase della sigla. Un evidente rimando all’inizio della loro storia d’amore: i due si sono infatti incontrati per la prima volta dopo l’uscita del singolo del rapper Vorrei ma non posto, in cui fa riferimento all’imprenditrice digitale e al suo cane, Matilda (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton“).