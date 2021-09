Il nuovo singolo di Fedez, Meglio del cinema, ha già fatto sognare migliaia di fan. È con questa canzone, infatti, che il rapper ha stupito la moglie Chiara Ferragni in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio. Dal 17 settembre il brano è ufficialmente disponibile per il presave e il preadd, e dal 24 settembre esce su tutte le piattaforme digitali.

Era il primo settembre, e il Ferragnez Day, come ormai viene definito il giorno in cui i due si sono sposati, non è iniziato nel migliore dei modi. I paparazzi hanno documentato una discussione tra marito e moglie a bordo di una barca. Lei piange, lui urla: una scena a cui non avevamo mai assistito, viste le continue dichiarazioni d’amore che i due si scambiano sui social. Ma si trattava di un semplice litigio, di quelli che accadono in tutte le coppie. E, anzi, è proprio il litigio ad essere protagonista di una delle frasi più belle della canzone.

“Giuro che fai venire voglia di futuro. Dimmi com’è che fai: mi lasci vincere poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema“, dice Fedez nel suo brano. E lo ha detto di fronte a Chiara, quando al tramonto le ha dedicato il brano, allora ancora inedito, a bordo di una piattaforma galleggiante sul lago di Como. Una sorpresa decisamente inaspettata, vista anche la piega che la giornata aveva preso, che ha fatto scoppiare in lacrime l’influencer, colta da un’emozione enorme.

“Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo“, ha scritto Chiara su Instagram per condividere con i suoi followers la gioia del momento. E, ora che Meglio del cinema è finalmente uscita, anche noi possiamo dedicarla alla nostra anima gemella.