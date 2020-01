Chiara Ferragni bacia sulle labbra il figlio: la foto infuria il web

Ormai si sa che Chiara Ferragni, nel bene o nel male, fa parlare sempre di sé. Questa volta ad alzare un polverone inaspettato ci ha pensato una delle ultime foto che ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Lo scatto risale a ieri e immortala l’influencer che scambia un tenero bacio sulle labbra con il figlio Leone. La didascalia aggiunta dalla Ferragni, con tanto di emoji a forma di cuoricino, è stata altrettanto tenera: “My love“.

L’immagine dolcissima come sempre è stata molto apprezzata dai fan che si sono scatenati con più di cinquecentomila like e centinaia di commenti. Purtroppo qualcuno non l’ha presa allo stesso modo facendo nascere un vero e proprio caso. Un hater ha, infatti, criticato in modo perentorio il gesto di Chiara lasciando un commento al vetriolo: “Il bacio sulla bocca con i figli è disgustoso“.

L’influencer, che di solito controbatte con ironia anche alle provocazioni peggiori, questa volta è andata su tutte le furie rispondendo a tono: “Sei disgustosa tu“. Ad unirsi a lei sono stati anche tantissimi follower che hanno commentato senza mezze misure le parole fuori luogo dell’hater: “È una foto così tenera che qualsiasi commento negativo mi sembra assurdo“; “È impossibile vedere implicazioni negative o, ancor peggio, maliziose in relazione ad una foto bella come questa“; “Invece sono meravigliosi. Mamma e figlio il vero amore… esiste altro di più bello e puro? Un amore incondizionato“.