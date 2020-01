Chiara Ferragni e Fedez: la coppia domina la classifica degli influencer

Il duo Chiara Ferragni-Fedez domina il mondo social, lo si poteva immaginare, ma è Sensemakers a confermarlo dal punto di vista statistico. La società, che si occupa dell’analisi dei dati, ha stilato infatti la classifica degli influencer italiani più seguiti e più attivi sui social, svelando la predominanza del duo. Analizzando tutte le interazioni generate dai contenuti pubblicati sugli account ufficiali su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e le visualizzazioni video su Facebook e Youtube è stato possibile individuare i 15 nomi presenti in classifica. Al primo posto c’è dunque Chiara Ferragni, con i suoi 18 milioni di follower su Instagram e 64 milioni di interazioni nel solo mese di dicembre. Fedez, con i suoi 9 milioni di follower, è terzo in classifica, con 17 milioni di interazioni, mentre la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, è al quinto posto.

Un esempio su tutti spiega il potere della Ferragni: una sua foto con il figlio Leone, scattata il 2 gennaio nel parco acquatico del One&Only Royal Mirage Resort di Dubai, ha raccolto più di 3 milioni e mezzo di like. Altro nome legato ai Ferragnez è quello dello youtuber Luis Sal, da poco partner artistico di Fedez e presente in classifica al 13esimo posto. Per quanto riguarda il secondo posto troviamo invece il trio comico Gli Autogol, mentre al quarto c’è Diletta Leotta, la conduttrice televisiva e radiofonica, con 9,5 milioni di interazioni. I primi dieci post che hanno avuto un maggior numero di interazioni provengono tutti dalla coppia Ferragnez, tranne un singolo caso di un post di Gianluca Vacchi, che però non è presente nella lista dei 15 migliori.