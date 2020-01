Chiara Ferragni vittima dello scherzo social di Fedez

Chiara Ferragni è stata vittima di un divertente scherzo social ad opera del marito, il rapper Fedez. La coppia come sempre condivide ogni momento della propria giornata nelle storie di Instagram. Dopo aver scritto di essere sul divano in un momento di relax davanti a un film su Netflix, l’influencer è stata protagonista di stories che la vedono a sua insaputa protagonista.

Infatti quando Chiara Ferragni si è addormentata, con una crema per il viso sul volto, il marito ne ha approfittato per provare nuovi filtri instagram, proprio su di lei. Non solo, ha ovviamente condiviso gli scatti e video con tutti i suoi milioni di followers.

Vediamo Chiara con il look di popstar giapponesi, sul corpo di Jennifer Lopez, con tatuaggi sul volto e protagnosta di quiz come “Quale Pokemon sei“, sempre durante il sonno.

Chissà la Ferragni come avrà reagito al suo risveglio. Non è certo la prima volta, la coppia, molto autorinoca, è solita condividere scherzi, momenti imbarazzanti e momenti di vita che solitamente personaggi così noti non condividerebbero mai. Sarà per questo che piacciono così tanto al pubblico?Solo pochi giorni fa aveva fatto discutere l’insolito regalo scherzoso di Fedez per Chiara: un vibratore.

Di certo il vero protagonista sta diventando il piccolo Leone, figlio della coppia, al centro di un gran numero di post, video e storie, tanto da avere anche numerose fan page su Instagram. Il bambino compirà due anni il prossimo 19 marzo, e in tanti sono curiosi di scoprire come i suoi genitori social festeggeranno questo evento.