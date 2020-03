Chiara Ferragni: morta la nonna, dopo la richiesta di preghiere dell’influencer

Chiara Ferragni ha prima chiesto ai suoi followers di pregare per la nonna malata, da settimane in ospedale, ma poco fa ha annunciato la sua morte. L’imprenditrice digitale ha chiarito che l’anziana signora non era affetta da Coronavirus, ma anche realizzato un video appello a rispettare le norme per evitare la diffusione del virus. Un momento difficile per Chiara, che ha da poco annunciato la scomparsa dell’anziana nonna.

“La nonna è stata in ospedale per oltre tre settimane (non per il coronavirus) e non sta migliorando. Per favore mandateci tante preghiere e buoni pensieri “. L’insolito appello di Chiara Ferragni per la nonna aveva colpito i suoi followers, che l’hanno inondata di messaggi di auguri.

Poco fa però il triste annuncio: “Ho le lacrime agli occhi riguardando queste foto, tenevi in braccio il piccolo Leo” scrive l’influencer. “Hai combattuto fino alla fine, eri una donna forte, ma hai deciso che era il momento di andare via“. Chiara ha condiviso anche una carrellata di foto insieme alla nonna per dare il triste annuncio.

Legatissima alla sua famiglia, ha precisato che non si è trattato di Coronavirus, ma che a causa dell’epidemia vuole restare a casa. Infatti la Ferragni ha dato priorità al figlio Leone e al marito Fedez, cancellando tutti gli impegni di fine febbraio e marzo.

“In questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì, e poi sabato dovevo partire per un Safari organizzato qualche mese fa. Perr la situazione del Coronavirus nel Nord Italia naturalmente non me la sono sentita e ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia. In questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai”.

Nelle scorse ore la Ferragni, che ha disertato la settimana della moda parigina, ha anche rilasciato un appello ai suoi followers per seguire le norme anti Covid-19.

“Niente panico, noi italiani siamo fortissimi, ci risolleveremo, però usate il cervello“.