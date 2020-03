Michelle Hunziker e Chiara Ferragni: i loro appelli per il Coronavirus

Michelle Hunziker e Chiara Ferragni lanciano un appello per sensibilizzare la gente contro il Coronavirus. Le due donne, tramite le loro storie su Instagram hanno invitato i followers a seguire scrupolosamente le indicazione dell’ OMS. Entrambe hanno cercato di sensibilizzare la gente puntando soprattutto sulla questione legata ai posti letto negli ospedali. Secondo le ultime stile non ci sono più posti nei reparti di terapia intensiva.

Michelle Hunziker ha pubblicato un video in cui invita a seguire le direttive dell’OMS. “Bisogna evitare i luoghi affollati, rispettare le distanze di sicurezza, e lavarsi spesso le mani” ha esordito la presentatrice. “Per chi è costretto a restare in casa per la quarantena, questo è un ottimo momento per mettersi ai fornelli e rispolverare qualche vecchia ricetta. E’ venuta a mancare la nostra normalità! Ma questo non deve farci aver paura, seguiamo le direttive e fermiamo questo virus.” Dopo l’appello, Michelle ha confermato che da lunedì tornerà a Striscia la Notizia.

Chiara Ferragni, ha voluto utilizzare il suo poter mediatico per sensibilizzare il suoi 19 mila followers e anche anche gli heaters che la seguono. L’imprenditrice digitale ha ammesso di aver cancellato diversi impegni nelle ultime settimane a causa del virus. “E’ una situazione orrenda, nel mondo ed in Italia“, ha dichiarato l’influencer. “E’ un’epidemia globale, sacrifichiamoci un attimo, però dobbiamo pensare che è solo un periodo limitato, usate il cervello.” Un appello che si è sentita in dovere di fare, ha dichiarato la Ferragni sotto un suo post in risposta ad un heaters. Un utente le ha commentato il post accusandola di voler sfruttare la situazione attuale per avere qualche followes in più.

Chiara Ferragni e Michelle Hunziker, molto seguite sui social, hanno fatto appelli molto forti e soprattutto volti a sensibilizzare e a tranquillizzare la gente. Un gesto in contro tendenza e soprattutto altruistico rispetto alle storie e ai post fatti da altri influencer.