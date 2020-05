Chiara Ferragni potrebbe condurre Sanremo 2021 secondo i bookmakers

Chiara Ferragni potrebbe condurre Sanremo 2021, almeno a detta dei bookmakers italiani. L’imprenditrice digitale, che si è distinta insieme a Fedez per il grandissimo impegno durante l’emergenza Coronavirus, avrebbe dovuto calcare il palco già quest’anno. Però poi le voci si erano dimostate infondate, e Chiara non aveva preso parte alla kermesse canora. Il tormentone è ripartito per l’edizione 2021, anche se lei non fa dichiarazioni a riguardo.

Secondo i bookmakers Chiara Ferragni è tra le più quotate per Sanremo 2021, insieme al bis di Diletta Leotta e al debutto di Alessandra Mastronardi. La Ferragni sembrava già la scelta ideale per l’edizione 2020, ma non si è mai saputo se la Rai le abbia realmente offerto questa possibilità.

Per quello che sembra ormai confermato il Sanremo Bis di Amadeus si fanno anche i nomi di Paola Cortellesi, Bianca Guaccero e Vanessa Incontrada per una svolta più comica.

Seppure sia ancora molto presto le scomesse sono già partite. Intanto il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri assicura che la manifestazione si terrà ovviamente nella cittadina ligure, nonostante il Coronavirus. In qualsiasi forma si terrà, nel caso l’emergenza non sia ancora rientrata, Sanremo sarà ugualmente lo scenario della kermesse canora. C’era molta apprensione infatti a riguardo di uno spostamento del Festival negli studi Rai di Roma o Milano per semplicarne lo svolgimento.

Intanto Chiara Ferragni, che è stata una delle poche influencer che è addirittura riuscita ad accrescere il suo pubblico durante il lockdown, non lascia dichiarazioni a riguardo. L’imprenditrice digitale infatti fino a questo momento si è sempre tenuta lontana dalla tv, non partecipando a nessun programma.