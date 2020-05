Chiara Ferragni vuole un secondo figlio: la reazione di Fedez

Chiara Ferragni svela il suo desiderio di un secondo figlio su Instagram, ma la reazione di Fedez stupisce i loro followers. Tutto parte da una storia dell’imprenditrice digitale, nella quale mostra dei charm corrispondenti ai membri della sua famiglia. Un dettaglio però ha scatenato la curiosità dei suoi fan, che hanno subito ipotizzato che Chiara sia incinta, ma Fedez smentisce.

Leone Ferragni potrebbe avere presto un fratellino o una sorellina, o almeno questa l’ipotesi avanzata dai fan dell’influencer. Chiara Ferragni infatti in una storia Instagram mostra una collana con dei ciondoli molto particolari, che fanno pensare a un nuovo figlio. Ognuno di loro corrisponde a un membro della sua famiglia, dai suoi genitori alle sue sorelle, fino al marito Fedez e il piccolo Leone.

L’imprenditrice però indica il più piccolo charm, ancora senza pietra, come quello destinato a un futuro bambino. Chiara Ferragni è incinta? Questa la domanda rimbalzata sui social subito dopo la pubblicazione della foto. Un sogno più che un accedimento reale, come lo stesso Fedez ci tiene a sottolineare.

Niente cicogna in arrivo per la coppia insomma, e Fedez ride in maniera fragorosa su Instagram. “Ho appreso sui social che mia moglie si è fatta fare una collana con dei piccoli ritratti di tutti i componenti della famiglia tra cui un futuro bambino” ironizzata il rapper. “Non è incinta, penso sia sia portata avanti, non è normale. L’ipotesi 2 è che probabilmente dovrebbe dirmi qualcosa e spero non me lo abbia voluto dire così, ma non credo“.

Insomma la diretta interessata non ha ancora commentato la notizia, ma già nei mesi scorsi aveva pubblicamente espresso il desiderio di allargare la famiglia. Che la quarantena sia stata galeotta?