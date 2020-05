Chiara Ferragni rivela il suo peso e racconta il suo rapporto con la bilancia

Chiara Ferragni racconta il suo rapporto con la bilancia e durante una diretta Instagram rivela il suo peso. La fashion blogger, senza remore, confessa che il suo peso corporeo oscilla tra i cinquantotto e i sessanta chili. Un peso ideale e che le permette di vivere in armonia con suo corpo. Giunta ormai all’età di trentatre anni, festeggiati solo pochi giorni fa, l’influencer sembra aver raggiunto una maggior consapevolezza del suo ruolo pubblico e di come sia fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Dopo tante polemiche negli ultimi mesi la Ferragni ha puntato ad un approccio sempre più sincero con i fan.

Durante la diretta Chiara si apre a trecentosessanta gradi raccontando il suo rapporto con la bilancia dall’adolescenza fino a oggi. “In passato ero molto fissata con il peso, ero ossessionata dalla magrezza” racconta ai suoi fan. “Oggi però sono in armonia con il mio corpo e perso circa sessanta chili.” L’imprenditrice digitale racconta anche che i suoi problemi di peso sono dipesi dalle relazioni passate.

Ha sottolineato quindi che la stabilità sentimentale con il marito Fedez ha contribuito a questo processo. “Molto spesso soffrire per amore e avere acconto l’uomo sbagliato non ti aiuta.” Oggi con una maggiore consapevolezza del suo ruolo l’imprenditrice digitale cerca di lanciare anche un messaggio contro chi è ossessionato dal peso.

Certamente anche la gravidanza ha aiutato Chiara Ferragni all’accettazione del suo corpo e la maternità del piccolo Leone le ha dato maggiore sicurezza. Insomma da semplice fashion blogger a vera icona di una generazione, grazie a messaggi non più blandi ma sempre più importanti. Se il rapporto con la bilancia non è un problema per Chiara Ferragni, è importante che i suoi milioni di giovanissimi followers capiscano che non deve esserlo neanche per loro.