Chiara Ferragni festeggia il compleanno in quarantena: Sono felice e serena

Chiara Ferragni si unisce alla schiera di personaggi famosi che si sono ritrovati a festeggiare il compleanno in quarantena. Oggi l’influencer seguita da quasi venti milioni di follower compie 33 anni e non poteva che celebrare l’evento con un post su Instagram.

L’imprenditrice digitale ha deciso di condividere sul social una serie di foto in cui è immortalata mentre è intenta a spegnere le candeline in diversi compleanni della sua vita, partendo da quando era piccolissima.

A corredo delle immagini, Chiara ha lanciato un messaggio dolcissimo dedicato alla sua famiglia e a tutti i suoi fan: “Oggi è il mio 33esimo compleanno e non mi sono mai sentita così felice e serena. Mi sento fortunata ad essere circondata dall’amore, dalla mia famiglia, dagli amici, dalle persone che conosco e da voi, la mia comunità online che è incredibile e non mi fa mai sentire sola“.

L’influencer ha concluso il messaggio con un pensiero all’enorme comunità virtuale che la segue assiduamente: “Voi e tutte queste persone mi fate sentire speciale e amata, e queste sono le due cose di cui ho bisogno per essere felice. Grazie per aver condiviso così tanto di questi meravigliosi anni con me. Sono così emozionata in questo momento e sono così grata per ognuno di voi che ha sempre applaudito per me. La vita è fatta di piccoli (o grandi) momenti come questi“.

Ricordiamo che l’anno scorso, in occasione del compleanno della moglie, Fedez aveva riempito casa con centinaia di mazzi di rose rosse. Quest’anno la quarantena ha inevitabilmente limitato i festeggiamenti, ma di sicuro il rapper avrà organizzato qualcosa di speciale per sorprendere Chiara!