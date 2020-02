Chiara Ferragni super sexy in costume

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha infiammato il web con uno scatto super sexy! L’immagine risale allo scorso weekend quando l’imprenditrice digitale era in vacanza in uno chalet in montagna insieme a Fedez e al piccolo Leone.

Come sempre l’influencer ha condiviso su Instagram una serie di foto ma uno scatto in particolare ha mandato in visibilio i suoi fan. Chiara, infatti, si è immortalata in un selfie in cui sfoggia un costume intero color arcobaleno che fa parte della sua nuova collezione.

Il costume, che mette in evidenza il suo lato B e lascia intravedere una parte di seno, ha mostrato il corpo tonico e statuario della Ferragni. Lo scatto non poteva che essere apprezzato dai suoi follower: in tantissimi hanno lanciato commenti complimentandosi con l’influencer per la sua forma smagliante. Basti pensare che, neanche a dirlo, la foto in sole 24 ore ha raggiunto quasi settecentomila like!

Insomma, Chiara ha indubbiamente superato a pieni voti la prova costume anche se la bella stagione è ancora lontana. Ricordiamo che l’influencer, che da poco ha lanciato il suo primo documentario Chiara Ferragni – Unposted, è amatissima anche oltre oceano ed è appena tornata da Los Angeles dove ha preso parte insieme al marito al party organizzato da Vanity Fair in occasione degli Oscar 2020.