Chiara Ferragni e Fedez: i look del Vanity Fair After party 2020

Chiara Ferragni e Fedez sono a pieno titolo star internazionali. Hanno snobbato l’appuntamento di Sanremo 2020 ma erano presenti tra gli invitati al Vanity Fair After Party organizzato subito dopo la premiazione degli Oscar 2020.

I Ferragnez non sono nuovi alla kermesse losangeliana ed è il secondo anno in cui calcano il suo red carpet. Gli appuntamenti festaioli non mancano nella settimana che precede la serata degli Oscar e la Ferragni è stata avvistata in più di uno. Solo ieri sera era presente a ben due appuntamenti.

Visualizza questo post su Instagram @chiaraferragni attends the Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party in an #AtelierVersace fuchsia sablé mini dress enriched with intricate water-effect Swarovski crystal embroidery. The exceptional corset bodice is accentuated by uncovered, crystal-embroidered bones. #VersaceCelebrities Un post condiviso da Versace (@versace) in data: 9 Feb 2020 alle ore 6:03 PST

Sul red carpet dell’Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party, Chiara Ferragni ha sfoggiato un tubino Versace fucsia, in compagnia di Heidi Klum, testimonial insieme a lei della casa di moda, con un trucco da vera diva, che, come ci fa sapere attraverso Instagram, è tutto Lancome. Il tempo di posare e di festeggiare un po’ e Chiara è scappata a rifarsi il look dalla testa ai piedi.

Visualizza questo post su Instagram Oscars 2020 with my beloved @pomellato ❤️ #Pomellato #adv Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 10 Feb 2020 alle ore 1:04 PST

Per il suo secondo red carpet, stavolta in compagnia del marito, ha indossato un abito con strascico flower power firmato Philosophy by Lorenzo Serafini, con corpino, spalline, gonna con balze e sandali dello stesso tessuto, con fiocco a incorniciare la caviglia.

Visualizza questo post su Instagram Oscar party Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 10 Feb 2020 alle ore 1:06 PST

Non sono mancate foto della festa, per testimoniare l’incontro della coppia con i divi del momento, da Kim Kardashian a Billie Eilish. Ha suscitato la curiosità dei fan il post di Fedez in cui ha taggato un assente Gianni Morandi, forse un modo per rendere partecipe il collega, la cui canzone In ginocchio da te è presente in Parasite, il film che ha trionfato agli Oscar 2020.

Leggi anche: