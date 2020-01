Jennifer Lopez e Charlize Theron le più belle sul red carpet dei Critics’ Choice Awards 2020

Sul red carpet dei Critics’ Choice Awards 2020 hanno brillato tante stelle del cinema e della tv, ma gli occhi erano tutti puntati sui look di Jennifer Lopez e Charlize Theron. La cerimonia è stata un’anticipazione di quello che vedremo agli Oscar 2020. Tra i premiati C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino e Joaquin Phoenix per Joker.

Jennifer Lopez, molto acclamata ma ancora senza statuette per il suo ruolo in Hustlers, ha scelto un abito disegnato da Georges Hobeika, dalla collezione Couture Autunno 2018. Un sinuoso e elegante abito in raso, con scollatura e trasparenze sulla schiena. Lo scintillio del suo look era dato non solo dalla pochette, ma anche dagli orecchini e il bracciale, perfettamente abbinati all’anello di fidanzamento regalatole da Alex Rodriguez.

Le scarpe, spesso coperte dall’abito, erano Casadei Blade. Per i capelli JLo ha scelto morbide onde, con uno shatush che variava da color caramello al miele.

Charlize Theron, al cinema dal 26 marzo con Bombshell, ha optato per un abito di Heidi Slimane che richiama le dive del cinema di una volta. Celine, questo il nome del modello, presenta ampie strisce color argento su una base nera, come la giacca indossata dall’attrice. Un look glamour, con ampia scollatura e spacco sulle gambe toniche. I capelli corti hanno sfumature chiare e caldissime, come quelli della sua collega di Bombshell Nicole Kidman.

Tra le altre star sul red carpet Anne Hathaway, Zendaya, Nicole Kidman e Renee Zellweger.