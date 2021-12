Grintosa e sempre sorridente Chiara Maci ci regala spesso scatti di outfit (e naturalmente di cibi) sempre speciali. E anche stavolta non si è smentita. La foodblogger e conduttrice tv, infatti, è apparsa su Instagram con un look davvero cool, il cui pezzo forte sono gli stivaletti di gomma Blundstone con i quali ha deciso di attraversare il deserto.

La foto, infatti, è un ricordo di Dubai, quando si apprestava ad attraversare il deserto arabo per un safari con dei compagni di viaggio perfetti ai piedi. Gli stivaletti, infatti sono un modello dello storico brand Blundstone, neri, di gomma e senza lacci. Sono adatti sulla neve così come nel deserto, per praticare equitazione o per affrontare una lunga giornata di pioggia. Sono davvero versatili e un classico british.

Proprio così. Perché il primo modello di questi stivali è stato realizzato per la prima volta in Gran Bretagna, inventato da Sparkes-Hall, che era all’epoca il calzolaio personale della Regina Vittoria. Hanno poi conosciuto il loro momento di gloria con i Beatles, che li hanno resi un vero e proprio must have.

La foodblogger li ha abbinati ad un paio di pantaloncini corti a vita alta color sabbia, molto sportivi e con le tasche laterali. Sopra una canotta nera a creare un bel contrasto e a richiamare il colore degli stivali. Pelle baciata dal sole (e leggermente abbronzata) e maxi sorriso sul volto completano il look e ci fanno sognare di passare un Natale diverso: lontani dal freddo, pronti a tuffarci in piscina (o ad attraversare il deserto con un magnifico paio di stivaletti).