Alti, bassi, al ginocchio. Gli stivali sono i nostri migliori amici durante questa stagione fredda. Sono comodi (nella nella maggior parte dei casi) e sicuramente versatili, adatti ad essere abbinati ad un vestito come ad un semplice paio di jeans. Insomma, sono decisamente il must have dell’inverno 2021 e immancabili nelle nostre cabine armadio. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che ne ha indossato un paio davvero unico.

Basta fare un giro veloce sul profilo Instagram della showgirl per rendersi conto del suo amore per gli stivali: ne sfoggia di tutti i tipi e modelli, da quelli texani a quelli impreziositi da strass o brillanti. Insomma, una vera e propria mania per questa stagione. E quelli sfoggiati in questo post non fanno eccezione: neri, di pelle e con il tacco sono in piena tendenza di stagione.

“Se con un tacco ti vedi più alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa“, scrive Elisabetta Gregoraci a corredo del post, citando Frida Kahlo. Nello scatto, gli stivali catturano subito l’attenzione, guadagnandosi il titolo di scarpe della stagione (e il vestito che li accompagna non è certo da meno).

A punta e con il gambale alto fino al ginocchio questi stivali non passano inosservati: il tacco alto dalla forma a cono li rende confortevoli, mentre il gambale leggermente arricciato dono il tocco in più (qualificandoli come assolutamente alla moda). La showgirl ha abbinato alle scarpe un vestitino color panna di Kaos, un abitino mono spalla molto corto e con gonna a pieghe, impreziosito da una catena dorata simil spallina. I capelli sciolti e un trucco leggero rendono questo outfit davvero speciale e adatto anche alle feste.