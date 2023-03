Una vecchia credenza popolare farebbe pensare che il venerdì 17 porti fortuna, circostanza che in questo 2023 appena iniziato si è verificata per due volte consecutive, sia a febbraio sia a marzo. È proprio per questo che Chiara Nasti, pensando di agire in ottica preventiva e di non avere problemi, ha deciso di sottoporsi a un rito con l’obiettivo di eliminare il malocchio. Il tutto, tanto per cambiare, è stato mostrato nelle sue Instagram Stories.

L’obiettivo dell’influencer è quello di eliminare da sé, ma ovviamente anche dalla sua famiglia, tutte le energie negative ed è convinta che questo metodo possa funzionare.

Il rito prende il nome di “rito dell’oblio” e porta chi lo pratica a dover riempire una ciotola d’acqua, per poi posizionarla sulla testa della persona che è convinta di avere il malocchio. Al contenuto deve poi essere aggiunto dell’olio, per poi pronunciare la formula magica prevista in questi casi, che viene tramandata di generazione in generazione.

Questo sistema consente anche di capire in maniera piuttosto semplice e immediata se il malocchio è stato applicato davvero o meno. Se la goccia si divide la risposta è affermativa, in caso contrario si può stare tranquilli, non cìè nessuno a volere male a quella persona e a chi sta a lei attorno.

Chiara Nasti, che a breve si sposerà con Mattia Zaccagni, non ha esitato a mostrare ai suoi follower su Instagram quanto accaduto, nella speranza di poter essere di aiuto a chi sta vivendo un periodo negativo. Non a caso, il suo esperimento è stato realizzato proprio la sera prima di un venerdì 17, accompagnando il post con la scritta “Occhio malocchio”.

Non si sa quale sia la causa che abbia spinto la napoletana a optare per il rito, forse anche per evitare che gli hater possano criticarla eccessivamente, cosa che succede sin da quando era incinta e spesso in modo tutt’altro che leggero.