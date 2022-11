Finalmente è nato Thiago! L'annuncio di Chiara Nasti e il compagno Mattia Zaccagni

L’annuncio della nascita del piccolo Thiago non poteva che avvenire attraverso i social. È infatti così che l’influencer Chiara Nasti ha presentato alla sua community il primogenito, nato da poche ore: a corredo, una foto del papà, Mattia Zaccagni, che lo culla teneramente. Il calciatore, però, non è stato da meno e sulla sua pagina Instagram ha rilanciato una foto di Chiara nel letto dell’ospedale, facendole i complimenti per il piccolo capolavoro che ha fatto. Entrambi si dichiarano già innamorati del loro primo figlio.

Un momento di totale serenità, dunque, dopo tutte le polemiche che avevano caratterizzato l’intera gravidanza. Molte polemiche erano scoppiate, ad esempio, per la mega festa organizzata all’interno dello stadio Olimpico per svelare a tutti il sesso del nascituro. Ma la Nasti era stata travolta dalle critiche anche in relazione ad alcune dichiarazioni che aveva fatto a proposito della sua forma fisica perfetta e dispetto di quante, invece, durante la gravidanza prendono molto peso “svaccandosi”, per citare le paroled ell’influencer.

I due, però, sembrano davvero incuranti del clamore che sono soliti sollevare con ogni gesto oppure dichiarazione, e vanno dritti per la loro strada pensando al futuro. Nei piani della coppia, infatti, c’è il progetto di dare presto a Thiago un fratellino o una sorellina, anche se non subito, visto che per il momento ci sono delle nozze da organizzare. Zaccagni, infatti, ha chiesto la mano dell’influencer questa estate, dopo averla portata in un romantico ristorante sulla spiaggia. La risposta di Chiara? Sì, lo voglio!